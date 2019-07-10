桃園市長鄭文燦訪姊妹市達拉斯 盼促兩地直航

2019-07-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦率團赴美考察，於美國時間八日前往達拉斯郡政府拜訪郡長Clay Jenkins，也參觀達拉斯郡所屬捷運公司，晚間參加當地台商晚會；鄭文燦表示，桃園與達拉斯都是機場城市，桃園正積極推動航空城計畫，盼雙方將來在航運、產業、文化、教育等面向有更多交流。

鄭文燦一行先到達拉斯郡政府拜會，鄭文燦說，兩城市於二○○七年簽訂為姊妹市，Clay Jenkins於八年前曾來桃園訪問，此次訪美他也邀請Clay Jenkins到訪台灣，盼兩地關係更加密切，兩地機場也是姊妹機場、兩市捷運公司更是姊妹公司，達拉斯─沃斯堡國際機場（Dallas Fort Worth International Airport）是全美空運中心。

鄭文燦一行第二站前往DART（Dallas Area Rapid Transit）捷運公司，桃園捷運公司於二○一一年與DART簽訂姊妹公司，雙方也對如何整合城市間不同運輸系統等議題深入討論，鄭文燦說，桃園與達拉斯面對很多共同的挑戰，包括綠色運輸、環保、系統整合等問題，希望能有更多的互動與交流。

晚間鄭文燦受邀出席達福台商會晚宴，他表示，將來不論是長榮航空、中華航空，很期待未來能利用達拉斯機場作為進入美國的樞紐，回國後他會努力促成兩地的直航。

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