蒸汽火車玉里出發 鐵道迷「追星」

2019-07-07

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵四六六六次郵輪式列車「仲夏寶島號」（CT273蒸汽火車），昨天上午十一點十三分從玉里站出發開往台東，車站上午擠滿鐵道迷搶拍鏡頭；二○一三年開始勤跑台灣「追火車」的日本鐵道迷藤井英樹今年又來了，這次還要加碼體驗南迴線上「全台灣僅存可以開窗的三六七二次普通車」。

今年的仲夏寶島號郵輪式列車，原訂昨天上午十點四十五分從玉里開車，中間停靠富里、池上、山里，下午三點卅五分開抵台東站，因故列車延誤廿八分鐘才從玉里站出發，火車慢分讓鐵道迷多了許多機會和仲夏寶島號拍照。

來台追拍 日人護照蓋滿戳章

藤井英樹是東京的上班族，嗜好就是假日時到處追火車、拍火車，被問「來台灣幾次了」，他特別掏出口袋的日本護照，裡頭幾乎每一頁都蓋滿滿的中華民國出境、入境戳章，他說，很喜歡來台灣，人情味很棒。

藤井先生表示，這次來台灣除了搭蒸汽火車，願望就是搭上只剩台灣還有「可以開窗」的日本製造舊型普通客車，因為在日本，這種日本國鐵型的舊款客車早就絕跡。

普快可開窗 他開心吹風懷舊

陪同藤井先生的台灣朋友「鹿茸」說，仲夏寶島號昨下午三點三十五分到台東站，剛好可以接著搭乘下午四點十分從台東出發，一天只有一列往返台東—枋寮的三六七二次普快車，被鐵道迷暱稱「藍皮普快」。他說，日本目前已無營運中的正規班次普通車可以「開窗戶」，對日本朋友來說特別有懷舊感，每年都有日本鐵道迷專程來台搭乘，昨天他和藤井要一起從台東搭到太麻里，體驗火車上開窗戶、吹風的樂趣。

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