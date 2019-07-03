斗六環保運動公園老舊 公所改善排水、公廁

2019-07-03

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市假日人文市集上週六日試營運，但午後的一場大雨，暴露市集所在地「環保運動公園」排水、廁所等公共設施近廿年來老舊失修，有積水難消、身心障礙廁所不符法規等問題，公所將緊急改善排水設施，全面整修公廁，人文市集仍依原有期程本週六開幕營運。

人文市集試營運 大雨暴露問題

斗六市長林聖爵召集相關單位人員進行會勘，環保運動公園將補鋪植草皮，預期兩個星期內改善泥土裸露問題，另溜冰場側排水溝將在週末前增設連通管，將雨水導引向地下水道，解決多年來的積水問題。

將補植草皮 修剪樹枝增加照明

公用課長孫旺田表示，由於公園排水不良，平時溼度極高，走道或設施長滿青苔，在完成排水改善後，也會清理青苔，以避免小黑蚊孳生，未來也會修剪樹枝，增加照明設施。

另運動公園的公廁造型特殊，但因使用多年，設施損毀嚴重，將全面整修，並解決身心障礙廁所不符合規定的問題，預計需五十個工作天才能完成，施工期間民眾如果要上洗手間，公園內還有另一個廁所可滿足需求。

斗六市公所表示，環保及運動公園場地佳，綠樹成蔭，是假日市集極佳場地，有人反映天氣太熱，希望增加遮蔭設施，雖然可行，但在綠樹草皮中增加太多人工設施，可能破壞美感，是否進行改善，還有討論空間。

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