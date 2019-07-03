新北市民廣場停車場水管破裂 地下三樓積水

2019-07-03

〔記者賴筱桐、邱書昱／新北報導〕新北市民廣場停車場昨天因水管破裂，導致地下三樓積水，廠商立即進行搶修，並暫時管制車輛，只出不進，但月租車位車輛仍可進場停車，將視修復情形開放。另外，昨天下午新北市各地下大雨，災害應變中心共接獲十件積水案，新樹地下道和二重疏洪道一度封閉。

市府委外經營的市民廣場地下停車場，昨天下午兩點三十分因水管破裂，加上暴雨造成場內排水系統無法立即宣洩，導致地下三樓積水，水深約五至十公分。

臨停管制 車輛只出不進

交通局停車管理科科長吳政諺表示，事發後業者立即調派抽水車和抽水馬達全力搶修，交通局派員至現場了解，所幸無人車受困。因大雨持續，為避免積水擴大，加上地下一樓及二樓停車區皆已客滿，業者暫時管制停車場只出不進，但月租車位車輛仍可進場停車，修復完成即可開放。

暴雨 新樹地下道積水

另外，受到午後對流影響，新北市昨天下午下起暴雨，樹林區時雨量有五十七毫米、板橋區五十毫米、新莊區四十三毫米，總計災害應變中心獲報有十件積水，包括鶯歌四件、板橋兩件、樹林一件、新莊兩件與泰山一件，其中新樹地下道一度積水二十五公分，鶯歌區鶯桃路的鐵橋下斜坡，積水也有十三公分，另鶯歌區有一件道路坍方落石，待雨勢趨緩後水都已消退。

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