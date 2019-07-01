等了5年 北港40米外環道年底動工

2019-07-01

〔記者黃淑莉、蔡宗勳／綜合報導〕為紓解北港市區車流，雲林縣府五年前爭取新闢四十米外環道北港特一號道路，至今遲未動工，內政部長徐國勇昨到北港視察，指示營建署今年底前一定要開工。

工程費近4億 700工作天完成

徐國勇昨代表蔡英文總統參加北港義民廟祭典，並前往朝天宮上香，隨後聽取北港特一號道路工程進度簡報及地方意見。

北港特一號道路從民樂路跨越新街大排、府番大排接縣道一四五線，全長一．七七公里、寬四十公尺，含跨越兩條大排的橋梁、供給管溝、綠美化等，經費約三億九千多萬元，完工後車輛可從一四五線走特一號道路接媽祖大橋，縮短車程及紓解市區、北港大橋車流。

可紓解市區、北港大橋車流

營建署長吳欣修指出，北港特一號道路四十米雙向各配置兩汽車道及一混合車道，採中央及快慢車體分隔，並有人行及自行車道空間，目前已完成基本設計及經費審查，預計今年十月上網招標，十一月底前開工，工期約七百個工作天。

立委蘇治芬表示，北港特一號是北港第一條四十米道路，工程費近四億元，盼能做好景觀設計、動線規劃，並做好標誌、標線，確保機、慢車族安全，符合地方真正需求。

雲林縣議員蔡岳儒、前北港鎮長張勝智指出，北港特一號道路對地方交通、發展有很大幫助，鎮民等了很久，希望能早日完工。

選前整備 徐國勇訪視嘉縣警局

此外，徐國勇由嘉義縣長翁章梁陪同到縣警察局訪視，聽取二○二○年總統、立委大選選前淨化治安、查賄制暴等各項整備工作簡報，同時轉達行政院長蘇貞昌對緝毒及肅槍工作的重視及選舉賭盤、地下匯兌查緝，避免影響國家安全。

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