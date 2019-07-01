桃園瓜王爭霸 超級大西瓜62.08斤奪冠

2019-07-01

〔記者陳恩惠、魏瑾筠／觀音報導〕市府農業局昨舉辦「西瓜評鑑暨品嚐會」，大園、新屋和觀音的瓜農都拿出壓箱寶，競爭激烈，最後由觀音瓜農羅文宗種出六十二．○八台斤（卅七．二四八公斤）的西瓜勇奪超級大西瓜王，同為觀音瓜農的梁修朗、溫朝良也因甜度、重量、水分及口感佳，分別獲得大、小西瓜第一名；大園區張圳南的大西瓜獲特別獎。

95組參加評鑑 羅文宗稱王

與會的市長鄭文燦表示，大園區、新屋區及觀音區擁有排水良好的沙質土地，成為桃園西瓜盛產地，種出來的西瓜水分多、甜度高，昨特別在蓮花季主會場舉辦「西瓜評鑑促銷瓜王爭霸戰」，吸引大園、觀音、新屋瓜農共九十五組參加評鑑，今年並增加超級大西瓜組，由羅文宗種出的大西瓜獲冠，歡迎民眾多多選購優質的桃園西瓜。

鄭文燦說，「桃園蓮花季」已經成為觀音區的特色活動之一，期盼能發展更多副品牌活動，在不同季節舉辦如洛神花節、西瓜節、南瓜節等，促進地方農業及觀光發展。他表示，市府非常關心瓜農生計，五月十七日豪雨災害即以現金核定補償農民，也提供天然災害特別救濟資材補助，希望能減輕瓜農負擔。

瓜王爭霸戰超級大西瓜組第一名羅文宗，第二至五名得主分別為涂齊榮、涂昇敬、羅振豪及涂連緞妹；大西瓜第一名梁修朗，二至三名分別為劉偉強、李榮文、袁奕斌、羅文宗、溫玉谷，特別獎張圳南；小西瓜第一名由溫朝良奪得。活動現場另有果雕表演、西瓜彩繪、大師揮毫、西瓜冰沙、蓮花筆筒ＤＩＹ、西瓜接力趣味競賽、農特產品展售及蔬菜義賣等，參賽西瓜評鑑後並分切供民眾享用。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法