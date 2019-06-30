斗六假日人文市集試營運 72彩繪狗搶鏡

2019-06-30

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣斗六市假日人文市集昨天跟今天試營運，市公所把七十二隻彩繪狗狗移至環保公園做為裝置藝術，與市集相互輝映，吸引大小朋友拍照，斗六市長林聖爵表示，人文市集好玩、好吃又好拍。

7.6起正式營運 藝文團體表演

林聖爵指出，斗六市人口約有十一萬，應該創造自己的特色市集，公所在環保運動公園規劃假日人文市集，集合在地口碑夜市攤販、異國美食及文創攤位，打造最具地方特色市集，讓市民一個享受假日時光好場所，同時藉此吸引觀光客來斗六玩，帶動經濟發展。

配合狗年製作 彩繪狗移至環保公園

假日人文市集管埋中心主任韓昌龍表示，人文市集七月六日正式營運除特色攤位外，管理中心邀請林頭國小、斗六雲舞孃、幸運草樂園等在地藝文團體表演，七月七日則由斗六各社區接力演出，另也準備大型氣墊溜滑梯、跳跳床等供兒童免費體驗，歡迎大家來休憩購物。

為提升假日人文市集人氣，斗六市公所將去年配合狗年製作的七十二隻彩繪狗狗移置公園小山頂，這群由雲林科技大學視覺傳達系設計的狗狗造型各異，相當可愛，昨天已吸引不少民眾前往拍照，尤其是小朋友更爭相合照，樂不思蜀。

攤位吃喝玩樂都有 民眾拍好拍滿

韓昌龍表示，假日人文市集攤位以咖啡、飲品、農特產品、文創商品、童玩遊戲、異國料理、特色小吃、傳統美食為主，未來每週六、日及國定假日固定開市，也會配合國慶日、耶誕節、跨年、元旦等節慶舉辦活動。

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