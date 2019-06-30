《桃園》傳愛背包 二手玩具將送史瓦帝尼

2019-06-30

〔記者許倬勛／平鎮報導〕迪士尼熱門卡通電影《玩具總動員》第四集，講述玩具最重要的價值，就是「被人需要與喜愛」，電影的命題同樣出現在真實世界。台灣玩具圖書館協會與豐田汽車公司、多所大學志工合作舉辦「傳愛背包」活動，昨在平鎮區復旦國小舉行授旗儀式，今年暑假，學生肩負把二手玩具送往非洲邦交國史瓦帝尼王國的責任，為玩具們尋覓新主人，重新創造價值，也豐富當地孩子的童年生活。

台灣玩具圖書館協會「傳愛背包」活動邁入第十一年，每年都與各所大專院校學生合作，前往資源匱乏國家、地區，除了送玩具，也進行中文及英語教育服務。

史瓦帝尼王國位在非洲南部，鄰接南非共和國及莫三比克共和國，是台灣的邦交國之一。市府教育局表示，募集到的二手玩具都會經過修繕、整理，再運往史瓦帝尼王國，今年由健行科技大學史瓦帝尼籍學生申志達代表受旗，共募集到四百五十六箱、約兩萬件的二手玩具。

近三年來，台灣玩具圖書館協會共回收一○二噸舊玩具，經過修理、清洗、分類以及包裝後，轉送給有需要的孩童。理事長葉國芳說，玩具回收比買新的還要累人，光是鑑定玩具狀況、修復，可能就要花上大把時間，「幸好社會大眾對我們做的事情認可，才能完成這些不可能的任務」。

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