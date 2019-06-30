12組塗鴉 龍潭國三橋下籃球場橋墩穿新衣

2019-06-30

〔記者許倬勛／龍潭報導〕龍潭國際青年商會昨舉辦「愛。塗鴉」活動，邀請十二組藝術團體進駐龍潭區東龍路旁、國道三號橋下籃球場，分別為六座斑駁老舊的橋墩烙上鮮豔的街頭記號，原本景觀單調的球場，頓時變得熱血有活力。

混血東西文化 「潛龍」拿第一

在這次活動中抱走第一名六千元獎金的Eason與Allo，以一幅「潛龍」獲得擔任評審的荷蘭籍塗鴉大師FLEKS青睞；「潛龍」使用美式紐約的「老學校」（OLD SCHOOL）技法，以奔放、鮮豔的色彩，噴繪出一隻從潭中浮現的東方巨龍與橘色潛水艇，成功混血「東西」文化，代表打破傳統、也象徵龍潭的街頭符號。

廿三歲的Allo自高中開始接觸街頭藝術文化，擅長噴繪人像、漫畫，最喜歡線條明顯、色彩強烈的圖樣，他說，其實國道橋下非常適合進行街頭藝術，除了有大面積、能遮風蔽雨的「畫布」，還能讓往來行人看見作品，如今嘻哈音樂廣為人知，希望大家也能逐漸接受「嘻哈五元素」之一的街頭塗鴉（Graffiti）。

「第一次聽到國道橋下能噴漆！」Eason說，很多塗鴉人都是想透過藝術回饋都市，越高度文明的都市，塗鴉其實也越多，希望政府能將更多公共牆面釋放出來，讓街頭藝術改變大眾的誤解。

龍潭青商會 塗鴉創作賽推手

一手促成塗鴉創作賽的龍潭青商會長范國華說，橋下籃球場由交通部高速公路局管理，提出塗鴉橋墩的大膽想法，一度讓管理單位捏了把冷汗，也猶豫了很久，幸好他們提出完善規劃，加上參賽者及示範創作的「CityMarx」名聲響亮，才獲點頭同意，很高興年輕人能有充裕的創作空間展現自我，希望以後來此鬥牛的朋友們也會喜歡。

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