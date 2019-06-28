《嘉縣》普查56寺廟文物 「新港傳神」出版

2019-06-28

〔記者王善嬿／嘉縣報導〕嘉義縣政府委外執行「一○六年度嘉義縣新港文物普查登錄建檔計畫」，針對新港鄉五十六間廟宇內超過五十年且大部分保持原貌文物普查、登錄，鄉公所從中精選一百一十九件具歷史、藝術及科學價值文物，集結出版「新港傳神」一書，解密包括新港奉天宮「五媽金身」製造年代、全鄉唯一的咬仔竹紫雲亭守護神「都天靈聖」及少見的神明裸像等珍貴史料。

新港公所昨辦「新港傳神」新書發表會，縣文化觀光局長許有仁、縣府民政處長楊健人、鄉長林茂盛、奉天宮董事長何達煌等人與會，林、何還替鄉親簽書。

林茂盛致詞說，雖然他是基督徒，不持香，但此書見證縣府及公所合作成果，呈現新港文物的不同面向，還有文化資產保存意義，藉此推廣、傳承給後代子孫；公所主任秘書林文淵表示，神明更換神衣前，都要信眾迴避、圍布幕進行，但經擲筊獲得同意，部分神明的裸像被拍照記錄，實屬不易。

執行此案的嵐厝創意公司負責人蔡金元說，田野調查團隊花一年時間踏查九十六間廟宇，挑出五十六間，建檔四百三十六件文物，精選後收錄書中的有一百一十九件文物，包括已列入國家一般古物文化資產的笨港長天宮「長天宮祺祥款匾」、新港奉天宮「日本天皇壽牌基組」、「五媽金身」、「天上聖母往郡進香大旗」及笨港水仙宮「綬帶耳雲龍紋方形石爐」。

蔡金元表示，調查過程最耗時的是替神像拍照、記錄（見下圖，記者王善嬿翻攝），須照科儀擲出三次聖筊、得到神明同意，幸好所有神明都讓他們擲出聖筊；此次調查也釐清新港鄉神像有九十五％為白土底、裱褙的漳州工藝特色，製造年份普遍在清朝嘉慶年間。

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