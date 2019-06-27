炎夏冷熱雙享 桃園市羅浮溫泉推清涼山泉水

2019-06-27

〔記者李容萍／復興報導〕炎炎夏日來臨，來這裡享受清涼山泉水、一消暑氣正是時候！復興區羅浮泰雅故事公園的羅浮溫泉，即起在大泡腳池提供攝氏約廿五度的清涼山泉水，提供大人、小孩同樂，讓遊客在溫泉泡腳之餘更能來場刺激的打水仗，小泡腳池仍提供攝氏約四十度的碳酸氫鈉溫泉，讓親子遊玩有冷熱雙享的消暑新選擇。

即日起在大泡腳池 提供清涼山泉水

市府風景區管理處長廖育儀表示，羅浮溫泉泉質屬碳酸氫鈉泉，富含鈉、鐵等礦物質成分，泉色呈透明略帶乳白色，無臭無味，洗後手感光滑柔細，被譽為「溫泉中的溫泉」，以溫泉泡腳能增加體內血液循環，只要泡腳十五分鐘，不分男女都能帶著一雙柔嫩的「美人腿」回家，泡完腳來杯冰涼消暑的飲料，更是夏季最暢快的體驗。

美人湯去年開放 吸引遊客慕名體驗

羅浮溫泉泡腳池於去年一月十三日開放，開放時間為上午十點至下午五點，週二為休園日，過去一年帶動卅八萬人次到訪，只要是沒下雨的好天氣，到泡腳池歇腳的人潮熱烘烘，平均每日來客數約一千三百至一千五百人次，不僅桃園市民，還有鄰近的新北、新竹地區的民眾慕名來體驗暖呼呼的「美人湯」。

相較於秋冬、春季，七、八月的暑期旅遊旺季，動輒卅多度的酷熱炎夏，來此泡溫泉的遊客減少許多，風管處檢討後決定把原提供溫泉的大泡腳池，以清涼的山泉水取代，如此可讓大人、小孩都愛膩在這裡玩水，樂不思蜀。

除山泉、溫泉雙體驗 還有步道健走

廖育儀說，除「山泉、溫泉的雙重體驗」，羅浮溫泉所在地有著層疊壯麗的山巒起伏、生長茂盛的林帶，還有湛藍的天空與潔白的浮雲，在此泡腳可從「山林中賞山林」，景色超美，也可步行到羅浮部落泰雅小米園區體驗泰雅文化，或漫步竹林步道間，如果體力充沛還可一路走過義興吊橋，沿著水圳古道及水岸綠廊步道，可以到達約兩公里外的小烏來天空步道，由於古道有許多階梯，想嘗試者最好先評估體力、做好防曬工作及補充水分。

市府發展羅浮溫泉觀光，羅浮二號井鑿井工程已於三月開工，預計十一月底完工後增加溫泉供給量，再招攬溫泉、民宿業者進駐，讓「羅浮溫泉」成為復興區的觀光亮點。

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