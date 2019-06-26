7國新住民語文納課程 8月上路

2019-06-26

〔記者林曉雲／台北報導〕創全球之先！我國新住民二代學生有十五萬三九八七人，教育部昨開記者會宣布，八月新學年起，包括越南、印尼等七國新住民語文將納入高國中小的正式課程，國小是本土語必選項目之一，國中是彈性學習課程，高中則是選修，教育部已備妥一二六冊教材，和二三二八位新住民語老師，印證台灣是一個多元文化、多元族群的國家，培力新二代成為具備跨語言、跨文化的新世代人才。

政次范巽綠表示，這是我國教育的新里程碑，新住民學生及一般學生都有機會學習東南亞國家的語言，也讓學生們從小認識多元族群語言與文化，引領我國邁向族群文化的國家。

駐台北越南經濟文化辦事處阮英勇大使表示，新住民語文教學正式啟動，是重大的歷史時刻，要讓全台灣人民知道。

以新北市北新國小為例，校長曾秀珠說明，該校有一三三位新二代學生，新學年將開齊七國東南亞語文課程，修習課程的非新二代在地學童也很多。印尼語老師丁安妮表示，新教材除了是全國統一的課本，最重要是加入了文化內容，還有豐富活潑的圖片，例如穆斯林戴頭巾和沒有戴頭巾的差別，打招呼時把對方的手按在額頭上的意義等。馬來西亞語老師黃寶雲表示，新住民語文能成為正式課程，覺得被台灣政府和人民接納、被看重和有歸屬感。

國教署長彭富源說明，包括歐盟、美加、紐澳、日韓、東南亞各國等均無同時將東南亞各國語文大規模納入課程並開發教材的先例。他強調，小學生可從閩南語、客語、原住民語和新住民語中擇一學習，一週一節，是必選項目之一，但非必修。

新北市教育局長張明文說，語文學習教材，除依新住民語文課綱及各國情境來撰寫課文，避免中文式思考，已開始試教。

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