內用需自備 7月起禁塑膠吸管

2019-06-26

〔記者楊綿傑、黃欣柏、林惠琴、林曉雲／綜合報導〕速食店喝飲料不能提供一次性吸管了！七月一日起政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四類對象，內食餐飲不得提供一次用塑膠吸管。違反者第一次勸導，第二次起處一千兩百至六千元罰款。

牙膏、漱口水納化妝品管理

「化粧品衛生安全管理法」七月也將牙膏、漱口水納入化粧品管理，今年標示、宣傳、廣告先適用，未來製造工廠須符合GMP（優良製造作業規範），並完成產品登錄事宜；另化粧品標示、宣傳、廣告涉及虛偽誇大或醫療效能提高罰則或納入專法規範，並設檢舉可獲獎金制度。

食藥署表示，過去非藥用牙膏、漱口水列一般商品管理，但考量產品國際競爭力，決定納入化粧品管理，二○二一年七月製造工廠更須符合GMP，估計相關生產業者約廿家。

另外，公費Ｂ肝免疫球蛋白實施對象由母親為Ｂ肝ｅ抗原陽性新生兒擴及母親為Ｂ肝表面抗原（ｓ抗原）陽性新生兒，實施後每年約可再減少十一名幼兒成為Ｂ肝帶原。

一○八學年從今年八月一日開始，教育新制包括十二年國教新課綱上路，首批適用對象是高一、國一及小一生，在國小新增新住民語文為本土語文「必須選修」選項之一，高中必修學分降低、選修學分數增加，技術型高中則增加實習科目學分。

行政院自今年八月起也全面實施「增設公共化幼兒園」、「建置準公共化機制」及「擴大發放育兒津貼」 三大措施。其中，擴大發放「二至四歲育兒津貼」，自己帶小孩的家長可月領二千五百元、一年共三萬元的育兒津貼，如生第三胎以上，月領再加碼一千元為三千五百元、年領四萬二千元。

內政部也公布三項新制或政策，下月起國軍人員在戶政事務所辦理結婚、出生或死亡登記時，將可同時申請相關補助，民眾也將能跨直轄市辦理土地登記案件。此外，電影院、車站等樓地板面積達一千平方公尺以上之建物，若是在一九九九年十二月三十一日前領得建造執照，就必須辦理耐震能力評估檢查申報，首波實施目標將以運動休閒場所及學校為主。

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