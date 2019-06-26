酒駕7/1提高罰則 乘客連坐

2019-06-26

最重可罰10萬 3次累犯 罰鍰每次累加9萬

〔記者鄭瑋奇、蕭玗欣／台北報導〕交通部七月一日起有許多新制將要上路，包含酒駕將大幅提高罰則；未禮讓緊急救護車輛且致人死傷，加重處六千元至九萬元罰鍰。另外，最快七月底前，各機場搭乘國內線，可使用行動裝置辦理報到登機。

每年仍有超過十萬件酒駕案件，其中近四萬件是累犯所為。交通部表示，大、小型車駕駛依照吐氣所含酒精濃度不同，期限內繳交罰鍰，最低罰鍰從一萬九千五百元提高至三萬，最高罰鍰從七萬八千五百元提高至十萬元；若逾期六十天未繳罰鍰，就可罰到十二萬元。另外，針對累犯這次同樣加重處分，五年內第二次機車處九萬、汽車處十二萬，第三次以上每次罰鍰金額，依照前次罰鍰再加九萬元。

同車乘客最高可處三千元罰鍰

酒駕者同車乘客也將共責，宣示酒駕零容忍人人有責。交通部表示，只要酒駕者吐氣酒精濃度達每公升○．二五毫克以上，依據車種及酒精濃度不同，同車乘客處六百元至三千元罰鍰，但未滿十八歲、年滿七十歲以上、有心智障礙者、汽車運輸業乘客則不會受罰。

中華郵政七月起，可於郵務窗口交寄代收貨價郵件至ｉ郵箱，收件人憑簡訊透過ATM、ｅ動郵局轉帳繳費後，就能至ｉ郵箱領取該郵件。另外，因應美國政府要求，寄往美國之國際快捷郵件（EMS），必須預傳報關資訊，否則郵件將有可能被退回。

國內航線可刷電子登機證

因應智慧行動裝置普及，國內線各機場已建置電子登機證查驗系統，民航局表示，最快七月底前，旅客就可持智慧型手機、平板電腦等行動裝置內的電子登機證，經該查驗系統搭乘國內航線，享有更快速的搭機服務。

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