55隻成蟲現蹤 秋行軍蟲蔓延／農委會：不可能百分百根絕 估一年農損達30多億

2019-06-18

〔記者林惠琴／台北報導〕在中國造成嚴重農業危害的秋行軍蟲，入侵台灣至今，全台僅剩四縣市未發現幼蟲，農委會昨更證實多處出現成蟲，已發現二十一件、五十五隻。農委會認為要百分之百根絕已不可能，粗估一年農業損失恐達三十多億元，必須設法降低損害，宣布啟動第二階段噴藥防疫。

啟動第二階段噴藥防疫

農委會統計，秋行軍蟲的幼蟲發生案例已達六十八件，執行焚燒及或掩埋共四十四件。高雄市昨日確定出現案例，全台僅剩下基隆、新竹、南投、嘉義尚未淪陷。

不過，更大問題是各地陸續發現成蟲。農委會防檢局長馮海東表示，六月八日在苗栗發現首例幼蟲，十五至十七日在大湖發現成蟲，後續在台東鹿野、嘉義東石、澎湖太武、嘉義六腳、花蓮壽豐、新竹關西、苗栗通霄、屏東車城等地，也發現卵塊、蛹或成蟲。

農委會統計，包含離島金門、馬祖、澎湖等地，以及本島新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣，已發現二十一件、五十五隻成蟲。

公告11種農藥可直接噴殺

農委會副主委陳駿季強調，尚未出現秋行軍蟲成蟲前，努力跟時間賽跑、打算全力殲滅，但現在已有成蟲；成蟲會飛，沒有方向性，要百分之百根絕並不可能，將啟動第二階段防疫，直接噴藥殺蟲。目前參考國際已公告十一種可用農藥，有機農田則可施用蘇力菌防治。

馮海東提及，秋行軍蟲屬農業害蟲，危害水稻、高粱、玉米、甘蔗等三五三種植物。以玉米為例，當害蟲密度達每株 ○．二 至 ○．八隻時，即可減少五％至廿％的產量。按照秋行軍蟲的寄主植物玉米、水稻，全台種植面積約四十五％計算，粗估一年恐造成三十多億元損失。

中興大學植病系榮譽特聘教授曾德賜認為，秋行軍蟲成蟲隨西南氣流飛台產卵，不可能僅有一隻，一開始在飛牛牧場發現時，就應立即噴藥，而非焚燒或掩埋。如今各地陸續出現成蟲，一定要全民防疫，民眾應隨時通報、立即消滅，但這種蟲早晚都會來，國內也不用過於恐慌。

曾德賜建議，現可利用生物防治法，將蛹困在土中、用藥殺滅蟲卵，降低變成蟲機會，教育農民正確處置或用藥是關鍵。

陳駿季則強調，目前防治重點是要將其對經濟生長作物的危害降到最低。國際有效用藥是否在台也有成效，仍待追蹤，希望更了解秋行軍蟲特性、累積防治策略，如同其他夜蛾，發展出一套共存的未來防疫策略。

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