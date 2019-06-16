遏止違規亂象 電動自行車大稽查

肇事傷亡逐年成長 13縣市暑假期間 發現違規就開罰
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全台已有逾三十七萬輛領有審驗合格標章電動自行車，時速上限廿五公里，但許多民眾改裝車輛使超速；據警政署統計，電動自行車肇事件數逐年成長，去年已發生兩千三百三十件事故，造成十死、三千兩百九十二人傷。交通部今年暑假將針對十三縣市進行大規模稽查，除於路邊稽查外，還會針對縣市工業區及風景區周圍販售、租賃電動自行車業者稽查，發現違規情況就會開罰。
不需考照就能上路 近3年銷售逾20萬輛
許多年輕人及年長者把電動自行車當成機車在騎，近三年銷售逾二十萬輛；因不需考照就能上路，不少車主的路權、機械操作知識不足，騎乘上路時的安全引人擔憂；更有民眾擅自改裝車輛，使時速到四、五十公里，增加騎乘風險。
時速上限25公里 擅自改裝最高可罰5400元
交通部表示，民國一百年曾函釋，電動自行車擅自改裝，可依違反道路交通管理處罰條例第十二條開罰，處三千六百元至一萬零八百元罰鍰。日前立法院三讀修正通過「道路交通管理處罰條例」，駕駛電動自行車超過二十五公里速限者，可處九百元至一千八百元罰鍰、未戴安全帽可罰三百元、擅自改裝可處一千八百元至五千四百元。
交通部目前正進行道路交通安全規則等配套子法修正，最快今年下半年完成，就會依新規開罰，至於電動自行車全面納管、納保險，需要向公路主管機關登記領牌等，也將於今年下半年提規劃草案。
交通部會先透過稽查、宣導方式，向民眾傳達要選購合格車輛。目前已選定台北市、新北市、桃園市、台中市等十三縣市，於七、八月份會同各縣市交通主管單位、消保官、警政、經濟部商業司及財團法人車輛安全審驗中心人員，分為業務、路邊兩部分進行稽查。
交通部表示，業者部分主要稽查所販售的電動自行車，是否為未經審驗合格的車輛、有無黏貼懸掛合格標章。路邊稽查也以工業區及風景區周圍路段為主，針對逆向行駛、未依規定讓車、左轉彎未依規定讓車、違反號誌管制或指揮、違反特定標誌標線、載人、超速、騎乘車輛有無黏貼懸掛合格標章等項目稽查。