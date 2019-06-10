入侵首例? 疑秋行軍蟲現身苗栗牧場

2019-06-10

〔記者林惠琴／台北報導〕中國秋行軍蟲襲台？本報接獲民眾爆料指出，上週六在苗栗縣飛牛牧場的牧草上，發現外觀疑似在中國十八個省份造成嚴重農業危害、但台灣從未出現過的秋行軍蟲。防檢局昨已緊急前往採樣，正利用分子技術進行基因定序，最快今日下午就可確認是否為秋行軍蟲入侵國內首例。

防檢局昨緊急採樣 基因定序

秋行軍蟲原分布於美洲熱帶與亞熱帶地區，二○一八年蔓延至亞洲的葉門、印度、孟加拉、緬甸、泰國等，今年傳至中國。危害範圍包含七十六科、三五三種，像是玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物。

秋行軍蟲在中國引發的蟲害更迅速擴大，據中國農業農村部宣布，截至六月六日，已在十八個省份、八八四個縣市區監測到，危害面積達三四二萬畝。

秋行軍蟲的成熟幼蟲頭殼可見一黃色倒Ｙ狀紋路，幼蟲背部各體節具梯形狀分布的四個斑點，台灣從未出現。但這種蛾類產卵量高、飛行距離可達一百公里，伴隨氣流更可達二百五十公里，可能隨著西南氣流進入台灣；農委會五月底即已發布警訊，預估六月中旬後是中國蟲害可能傳播來台的高風險時間。

如今不到六月中旬，本報就接獲民眾檢舉，指上週六在飛牛牧場的牧草上，發現疑似秋行軍蟲幼蟲。該民眾從事防治蟲害相關工作，看過不少秋行軍蟲圖片，他拍照傳給看過秋行軍蟲的農業專家，對方稱「應該是」！

經通報農委會，據初判外貌確很相似；但防檢局長馮海東表示，許多蟲類的幼蟲都長得相似，須經分子技術進行基因定序才可確認，若證實是秋行軍蟲，將展開一系列的防治對策。

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