收假湧車流 今國五行車恐平常7倍

2019-06-09

鋒面接近 後天起各地防豪大雨

〔記者楊綿傑、鄭瑋奇／綜合報導〕端午連假今天收假，雙北、花東、高屏都有機會出現卅六度以上高溫，高公局也預估今天是連假北上車流量最大的一天，約六十四百萬車公里，是平日的一．五倍，下午三點起西部國道八處重點壅塞路段，行車時間需平日的三至四倍；國五頭城—礁溪中午湧現車潮，行車時間為平常的七倍，且會一路塞到深夜，請駕駛人注意。

今仍高溫 西半部偶有雨

中央氣象局指出，週二起鋒面將在台灣上空滯留，全台各地易有豪大雨，隨著鋒面靠近，今天西半部可能有零星降雨，整體天氣依然高溫炎熱。

昨天艷陽高照，許多地區都飆出卅五度以上高溫，根據氣象局資料，台北市、桃園市、高雄市、台東縣高溫超過卅五度，最高溫為高雄月眉的卅六．六度，不管是出遊還是在家，民眾都揮汗如雨。

氣象局預報員林伯東說，今天天氣大致維持高溫，雙北、花東、高屏都有機會出現卅六度以上高溫，出遊必須留意，午後山區或近山區可能有雷陣雨，台東大武需注意焚風。

隨著鋒面接近，週二到週四，各地都會下較多雨，局部地區還會有大雨、豪雨，可能產生淹水、坍方落石等災情，高溫可能下降到廿七至廿八度。

今日國道仍有高乘載和封閉匝道疏運措施，提醒民眾注意。高公局表示，今日下午重點壅塞路段，包含國一北上西螺—埔鹽系統、南屯—后里、新竹系統—竹北；國三北上關西—大溪、大山—香山、竹山—中興、霧峰系統—霧峰；國六西向舊正—霧峰系統等，還有國五北上頭城—坪林路段。

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