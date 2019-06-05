長榮罷工投票明截止 交部調查暑期團數、評估簽轉

2019-06-05

〔記者鄭瑋奇、劉力仁／台北報導〕長榮航空罷工事件持續延燒，眼看六月六日罷工投票截止日期將至，交通部已請民航局、觀光局調查暑期團客數量，並請華航等航空公司估算特定航線增班的可行性，希望罷工發生時，第一時間提供旅客簽轉等協助，保障消費者權益。

工會控超時 長榮：無過勞航班

桃園市空服員職業工會昨日發起遊行，宣稱八百人走上街頭，三名幹部在遊行終點苦站十二小時，象徵拒絕超時工作、改善過勞航班的罷工訴求。桃空職工秘書長鄭雅菱表示，近年長榮航空營收屢創佳績，但空服員要面臨更多的過勞航班與公司不當約談。

長榮航空強調無過勞航班，空服員每月平均飛時七十五小時；每月平均工時（包含飛時、公司待命、上課受訓等時數均計入）一百二十小時，都遠低於法規上限。部分區域航線航班偶因天候、軍演等突發事件，工時超過十二小時，但每年占比僅在總飛航班次的○．一％至○．三％。

工會指東京、北京、金邊三航線常超時應過夜，長榮航空回應，東京及北京航班每位空服員平均四至六個月飛一次，符合法規及業界派遣慣例，要求過夜太過牽強。以東京航線為例，所謂十一小時的執勤時間，包含了報到／報退地點往來機場交通、用餐等無提供勞務時間，並非全程都在進行高強度勞動。

長榮航空並表示，金邊航班採取包月專飛方案，採自願報名，空服員只飛桃園—金邊航線，一個月上班十天，其餘二十天可休假，或自行申請搭配區域過夜航班或歐美長程航班，受到空服員歡迎；桃園—東京航班七月起將比照包月專飛派遣。

長榮航空也指出，今年七月暑假旺季，雖然東北亞整體運能增加約十四％，但可能受罷工行為影響，訂位人數反而出現負成長。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法