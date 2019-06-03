流感疫苗延後開打 最快11月中

2019-06-03

世衛罕見延遲公布選株結果 影響供貨時程

〔記者林惠琴／台北報導〕往年公費流感疫苗開打時程十月一日，去年延至十月十五日，今年預計將再延後到十一月中旬或下旬。衛福部坦言，實際開打時程需待討論公告。有醫師則認為，流感越來越不限於冬季發生，十一月接種有機會延後疫苗保護力涵蓋時間，降低其他季節染病風險，未必是壞事。

衛福部疾管署副署長莊人祥表示，今年世衛組織流感疫苗選株會議，罕見延遲一個月公布最後選株結果，造成全球生產、供貨時程延後，不只台灣，其他國家也受到影響，預計國內下個流感季最快一批到貨的疫苗約要到十一月中旬。

莊人祥指出，今年六百萬劑四價流感疫苗已完成招標程序，將向國光生技、賽諾菲採購，預估首批到貨量較有限，若要趕在十一月中旬開打，可能得規劃配套，例如研議優先接種族群等，估計十一月下旬到貨量會較充足，較能全面施打。

台灣四季有流感 醫︰晚打未必不好

「晚打未嘗不是一件好事！」中國醫藥大學兒童醫院兒童感染科主任黃高彬表示，前年流感疫苗是十月開打，隔年四月有一波H3N2流行、五至六月又有一波H1N1流行，可能是流感疫苗保護效力不到一年。加上台灣流感高峰期約從十二月中旬後開始，若十一月下旬接種，經過兩週產生保護力，足以趕上，且涵蓋時間可延後，有機會降低其他季節感染風險，因此民眾不用過於擔心。

莊人祥也提到，台灣一年四季均有流感，早打、晚打各有好處；早打早一點有保護力，晚打則是保護力涵蓋時間延後。

過去公費流感疫苗使用涵蓋兩種Ａ型與一種Ｂ型疫苗株的三價疫苗，今年改成涵蓋兩種Ａ型與兩種Ｂ型的四價疫苗，提升防護力。

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