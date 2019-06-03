今年本土登革熱 全在高雄

2019-06-03

迄今累計8例 近3年同期新高

〔記者林惠琴、蕭玗欣／台北報導〕高雄市二月出現今年首例本土登革熱，是近三年最早出現本土登革熱病例，五月底再增第二例、昨公布又增六例，且與第二例有地緣關係，推測為群聚感染。

境外移入153例 10年同期最高

今年迄今全國累計八例均發生在高雄市，且相對全國去年、前年同期本土零例，也創下近三年同期新高。而今年累計一五三例境外移入登革熱，是近十年同期最高，高雄市二十五例也是全國最高。衛福部疾管署表示，將持續觀察有無疫情擴散情形。

5至7月高峰期 作好防護

疾管署提醒，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，儘速就醫並告知活動史。環保署指出，每年五月到七月是登革熱疫情高峰期，高屏為高風險地區。由於近日大雨及高溫的環境適合病媒蚊生長，呼籲民眾清除居家環境附近積水容器，作好自我防護。

疾管署昨公布高雄市三民區再增六例本土登革熱，三女三男，介於四十多歲至七十多歲，居住鼎金里、鼎西里，近期無出國史，陸續於五月二十七日至三十日發病後就醫，確診感染登革病毒第四型，現均住院防蚊隔離中，同住接觸者無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥表示，此六名個案住家與活動地鄰近五月底公布的病例，且住家距離均在二五○公尺內，具有高度地緣相關性。加上當地混合有透天厝、公寓與市場，人潮不少，增加傳播風險，已針對個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除與加強衛教。

據疾管署統計，今年國內本土登革熱八例，高於去年、前年同期的零例，且均發生在高雄市，再對照高雄市去年、前年全年十二例、三例，也顯示今年疫情似乎亮起紅燈。

莊人祥指出，過去高雄市通常是全國本土登革熱最多縣市，但近兩年控制不錯而大減，此次短時間內新增多例，後續會再密切觀察有無擴散情形。

莊人祥也警告，今年累計一五三例境外移入登革熱，是近十年同期最高，感染地以東南亞國家為主，而高雄市占二十五例也是各縣市之最，不排除本土登革熱感染源是來自無症狀或未通報的境外移入個案。

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