今年本土登革熱 全在高雄
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2019-06-03

迄今累計8例 近3年同期新高

〔記者林惠琴、蕭玗欣／台北報導〕高雄市二月出現今年首例本土登革熱，是近三年最早出現本土登革熱病例，五月底再增第二例、昨公布又增六例，且與第二例有地緣關係，推測為群聚感染。

境外移入153例 10年同期最高

今年迄今全國累計八例均發生在高雄市，且相對全國去年、前年同期本土零例，也創下近三年同期新高。而今年累計一五三例境外移入登革熱，是近十年同期最高，高雄市二十五例也是全國最高。衛福部疾管署表示，將持續觀察有無疫情擴散情形。

5至7月高峰期 作好防護

疾管署提醒，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，儘速就醫並告知活動史。環保署指出，每年五月到七月是登革熱疫情高峰期，高屏為高風險地區。由於近日大雨及高溫的環境適合病媒蚊生長，呼籲民眾清除居家環境附近積水容器，作好自我防護。

疾管署昨公布高雄市三民區再增六例本土登革熱，三女三男，介於四十多歲至七十多歲，居住鼎金里、鼎西里，近期無出國史，陸續於五月二十七日至三十日發病後就醫，確診感染登革病毒第四型，現均住院防蚊隔離中，同住接觸者無疑似症狀。

疾管署副署長莊人祥表示，此六名個案住家與活動地鄰近五月底公布的病例，且住家距離均在二五○公尺內，具有高度地緣相關性。加上當地混合有透天厝、公寓與市場，人潮不少，增加傳播風險，已針對個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除與加強衛教。

據疾管署統計，今年國內本土登革熱八例，高於去年、前年同期的零例，且均發生在高雄市，再對照高雄市去年、前年全年十二例、三例，也顯示今年疫情似乎亮起紅燈。

莊人祥指出，過去高雄市通常是全國本土登革熱最多縣市，但近兩年控制不錯而大減，此次短時間內新增多例，後續會再密切觀察有無擴散情形。

莊人祥也警告，今年累計一五三例境外移入登革熱，是近十年同期最高，感染地以東南亞國家為主，而高雄市占二十五例也是各縣市之最，不排除本土登革熱感染源是來自無症狀或未通報的境外移入個案。

  • 近3年同期全國本土、境外移入登革熱病例數

    近3年同期全國本土、境外移入登革熱病例數

  • 衛福部疾管署防疫人員於高雄市三民區鼎金里查核社區病媒蚊孳生源。（疾管署提供）

    衛福部疾管署防疫人員於高雄市三民區鼎金里查核社區病媒蚊孳生源。（疾管署提供）

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