學者：拉長觀光客留台時間 才能提高產值

2019-06-03

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國際來台旅客連四年衝破千萬觀光人次，四月觀光客來台創歷史新高，今年更可望破一千兩百萬大關，但觀光人數未必帶動觀光產值正比上升，成為最大挑戰。學者指出，主因應是台灣從依賴中客轉型為多元客源市場的過程中，未能拉長國際旅客停留時間、創造更多消費力。觀光業者則認為，政府要更積極發展多元產品，多行銷休閒農場觀光、高爾夫套裝行程等新玩法，不要只把錢砸在野柳、九份等既有產品。

中客回溫、日客成長

世新大學觀光系副教授陳家瑜表示，迄今台灣觀光市場表現不錯，主要是受惠中國市場回溫和日本史上最長黃金週，這兩國旅客主力市場成長，就能提升整體觀光市場表現。大都會旅行社董事長特助林泰宇分析，每年前四月都是入境市場旺季，尤其日韓、中國旅客都喜歡在春天出遊，今年又因機位增加、台幣貶值等因素，帶動整體成長。

陳家瑜表示，過去幾年來台旅客雖有成長，但觀光產值卻相對減少，主因以往依賴八天七夜中國團客市場，如今轉換成更多元市場如日韓、東南亞，旅客停留天數以四到五天為主。政府該做的不只是追求人次，更要拉長旅客留台時間，當停留天數增加，就有機會走到中南部，讓觀光效益更普及，也才會帶進觀光財。

觀光業者籲開發多元產品

林泰宇認為，政府應結合中南部業者開發更多元產品，尤其是高價團。他舉例說，近年日韓市場出現低價團，台灣五天四夜遊含機票只要一萬元，但市場上包裝的米其林行程四天團費可上看四萬元，政府花錢邀請米其林評鑑來台，卻沒後續行銷很可惜。

此外，台灣高爾夫球場價位對比日本、韓國是很優惠，還可到休閒農場看小動物、體驗小農生活是韓國比較缺少的觀光體驗，這都是台灣的觀光優勢，可多發揮把人次轉化為商機。

今年4月個別來台市場人次及成長率

交通部觀光局統計，4月來台國際觀光客達110.1萬人次，是歷年同期首度突破百萬人次。（業者提供）

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