家長促增加指考分發名額／教部提台大經驗 考試分發休退學高2倍

2019-05-23

〔記者吳柏軒／台北報導〕各界關注今年大學申請招生、學測參採上限改為五選四科新制影響，教育部昨赴立院報告；針對申請同分增額變多，有家長建議提高考試分發名額到五十％。教育部次長劉孟奇直言，大學大多主動增加申請名額，甚至台大今年也擴大申請至五十五％，且調查台大申請入學考生表現優於考試分發，考分休退學人數反而是申請的兩倍多，顯示考分不宜為招生主流。

將15級分再細分三等分 最快8月定案

劉孟奇指出，未來大學考招變動不宜過大，將以「最小幅度變動」為原則，解決今年高分群同分增額變多的問題，並請大學招聯會成立諮詢會議，多徵詢及聽取高中端意見。

部分立委昨質詢指出，學測參採「五選四」， 造成部分熱門科系同分增多，進入二階甄試人數暴增，引發部分家長憂心。立委張廖萬堅則指出，自己的孩子今年就是考生，學測改採四科，確實有降低壓力；立委吳思瑤也舉個人聯考失利經驗，盼考招別走回頭路。

劉孟奇說明，比較去年與今年通過申請一階篩選人數，超額篩選只從一○○％小增為一○三％。通過一階篩選者的分發率，兩年都維持七成左右。今年主要的問題，在於部分頂尖學生集中在熱門校系，導致校系「比到滿級分也分不出來」，明年改革將小幅度變動、以解決問題為主。

教育部指出，大學招生管道有繁星、申請、考試分發及特殊選才等，近年發現，各大學多主動擴大申請比率，台大今年就將申請佔比從四十五％增為五十五％，中興、交大等也都擴大申請比率。

台大數據顯示，在學生學習表現上，繁星優於申請、申請優於考分，因志趣不符、適應不良等休退學人數佔比上，繁星五．五四％、申請六．七％，考分學生卻高達十四．○二％，是其他管道二倍多；交大的考分入學生休退學比率更高達廿六％，是申請生的二．八倍。

劉孟奇說，大考任務是鑑別全體考生，要解決今年高分群同分問題，可研議將最高的十五級分再細分三等分，大考中心提案後，還要經招聯會討論，預計八月或九月定案。

台大教授憂部分學生不善面試 支持考分

台大教務長丁詩同昨表示，今年將申請上限調增為五十五％，主要是保留各系調控空間。

主張提高考分比例的台大電資學院院長張耀文則說，台大目前申請招生實際約四十七％，支持考分是擔心愛因斯坦類的天才學子不善面試，恐失去入學機會。

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