強颱凱米朝台灣加速前進 宜花、中南部防超大豪雨

2024/07/25 00:30

〔中央社〕氣象署晚間持續發布強颱凱米海上陸上颱風警報，目前凱米仍在花蓮近海約30公里海面上，預估未來將加速朝宜花交界登陸；特別提醒今晚明晨宜花地區、中南部山區及部分平地仍有超大豪雨發生。

中央氣象署今天晚間持續發布強颱凱米海上陸上颱風警報，晚間11時中心位置在花蓮的東北東方約30公里海面上，以每小時12公里速度，向西轉西北進行；中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，七級風平均暴風半徑250公里。

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氣象署預報員謝佩芸在颱風記者會中表示，凱米颱風中心過去3小時強度略為減弱，預估未來幾個小時會加速朝宜蘭及花蓮交界附近移動，其暴風圈仍籠罩台灣及澎湖，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續中。

謝佩芸進一步說明，颱風過去路徑受地形影響而有繞圈的現象，中心一度非常接近花蓮海岸線，晚間又偏折打轉，強度也略為減弱，但仍然是強烈颱風；凱米可能會在接下來幾小時內登陸，明天清晨至上午出海，出海後會持續往西北方移動，明天下半天由馬祖南側進入中國。

謝佩芸提醒，凱米的中心環流雖然略減弱，但沒有被破壞，雨帶仍相當紮實，今晚至明晨宜蘭、花蓮、新竹縣、苗栗、台中、南投、雲林山區及嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大豪雨或超大豪雨。

謝佩芸指出，明天中南部地區會受到環流及對流雲系移入影響，一整天都會有持續且顯著降雨，苗栗以南至屏東地區易有大雨或豪雨發生，尤其台中至台南地區可能有豪雨或大豪雨。

根據中央氣象署網站，今天截至晚間11時，宜蘭縣大同鄉太平山累積雨量達962毫米，單日雨量近千；另外屏東山區逾700毫米，新竹、台中、花蓮山區累積雨量也超過500毫米。

根據氣象署資料，2009年的莫拉克颱風於當年8月8日在屏東尾寮山測得單日雨量達1402毫米，仍為目前單日雨量最高紀錄。（編輯：陳正健）1130725

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