長榮空服員端午不罷工 勞資協商5/24重啟

2019-05-17

〔記者陳宜加、周敏鴻／綜合報導〕長榮空服員罷工投票持續進行，但勞資協商出現轉機。桃園市空服員職業工會昨遞橄欖枝，宣布不會在端午連假罷工，盼與長榮重啟協商。長榮公司也回應，協商大門從未關閉，同意與工會五月廿四日協商，在公司正常營運的原則下，提出可行方案。

桃空職工於五月十三日起至六月六日進行罷工投票，設定雙重門檻，全體會員須過半、二九六七張同意票，長榮分會也須有八成、二六二一張同意票；工會表示，三天已有破千名長榮空服員投票，通過雙門檻樂觀。

不過為表達對等協商的誠意，工會昨天決議「不會在端午節發動罷工」，以免影響連假期間的疏運，也呼籲公司正視空服員的集體意志，盼於五月廿四日重啟協商，並點名希望長榮董事長林寶水出席，拉近隔閡。

長榮同意依工會希望協商時間，在公司可正常營運，並符合全體員工、旅客、股東期待的原則下，提出可行方案進行協商，也盼勞資爭議有儘快和平落幕的機會。

罷工危機出現轉機，交通部角色是關鍵。自工會宣布啟動罷工程序後，交通部身為主管機關，再度居中斡旋，分別找勞資雙方討論折衷方案，目標罷工投票結束前縮小差距，停止罷工。交通部政次王國材昨表示，很高興工會釋出善意，希望協商有好的結果。

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