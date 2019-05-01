曾文水庫蓄水率剩15％ 梅雨可望解渴

2019-05-01

〔記者吳俊鋒、劉力仁／綜合報導〕曾文水庫蓄水率僅約十五％，仍需供應農業灌溉，讓農民憂心。不過，水利署評估，目前水情穩定，梅雨可望解渴。

水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，四月廿日之後，曾文集水區就沒有明顯下雨。根據觀測經驗，累積降雨要達五十毫米以上，才會有明顯的逕流量，至少兩百萬立方米，助益挹注。目前曾文水庫水位標高一九九公尺，連同烏山頭水庫的有效蓄水量仍有逾一．三億噸，水情排行是四十五年來同期的第廿二名，屬於「中段班」。

水利署副署長王藝峰表示，去年颱風降雨不如預期，去年八月起透過水庫總量管制、自來水常態減壓、產業自主節水及農業加強灌溉管理，節省水量約六．三億噸。時序進入五月，梅雨季節來臨，水利署樂觀期待可挹注南部主要水庫水量，目前評估南部第一期稻作都可順利完成。

水利署表示，這幾天的春雨主要降在中北部地區，目前翡翠水庫蓄水率七成三、石門水庫蓄水率六成三，北部水情穩定。原本水情不佳的新竹地區，三月中旬上坪堰上游集水區累積降雨五百五十毫米，水情獲得紓解；四月廿四日起到昨天，寶二水庫更升至滿水位，有效蓄水量為三千一百四十七萬噸，至六月底可滿足民生及工業用水需求。

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