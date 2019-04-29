微創治婦癌 腫瘤最好小於2公分／醫師認為 安全性與有效性取決於經驗值

〔記者林惠琴、羅碧／台北報導〕美國食藥局發出警告，使用微創手術治療婦科癌症的安全性與有效性尚未被確立。國內醫師認為，從臨床實證來看，微創手術可用於子宮內膜癌，但子宮頸癌尚無良好共識，卵巢癌較不適合，其他多數腫瘤應用有待討論，關鍵是醫師經驗值。
中晚期卵巢癌 不適合使用
台灣婦癌醫學會秘書長、馬偕醫院婦產科醫師張志隆表示，去年國外大型研究證明子宮頸癌採傳統手術預後較佳，但過去台、韓等亞洲曾有研究顯示，若腫瘤小於兩公分，傳統與微創手術療效差不多，若由經驗豐富醫師執刀，並告知患者風險取得同意，也不是完全不行。
至於子宮內膜癌，美國與其他各國則有研究證實微創手術預後較佳；但卵巢癌若是中晚期、腫瘤較大，則會擔心微創手術器械不小心弄破腫瘤而造成轉移，或事先灌氣的氣體流動，也可能使癌細胞移動範圍擴大，不建議使用。
中山醫大附設醫院副院長曾志仁指出，微創手術有傷口小、復原快的優點，目前醫界共識用在早期子宮內膜癌或子宮頸癌小於兩公分較安全。
美國、丹麥微創治癌率大增
亞太婦產科微創醫學會創會理事長李奇龍則說明，二○一四年美國婦產科醫學會及婦科腫瘤醫學會，建議微創癌症治療是近代標準治療模式，使美國許多治癌中心改變治療方式，用微創治療子宮內膜癌，比例由廿四％提高到七十一．四％，甚至八十六．五％；丹麥更達到九十五％。
醫師：目前傳統手術仍較有利
成大醫院外科部教授沈延盛表示，傳統手術與微創手術各有優點，目前關鍵在於醫師經驗值。以胃癌等腫瘤來說，開刀範圍要達一定程度才能開乾淨，若執行微創手術的醫師經驗足夠，可達傳統手術水準，當然沒問題，但現在這樣的醫師比例高嗎？
沈延盛認為，目前不少處置仍是傳統手術較有利，但微創手術是未來趨勢，隨著影像儀器進步、醫師經驗累積，許多現在的問題也都可能克服。
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