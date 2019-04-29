子宮肌瘤大又多 微創手術未必適用

2019-04-29

〔記者林惠琴／台北報導〕近期掀起衛福部健保署清查的子宮肌瘤手術，檢視數據，在一年申報四百件以上的醫院中，台北馬偕醫院、台北榮總在經腹膜傳統手術的占比較高。醫師認為，微創手術有傷口小、恢復快的特性，但若肌瘤太大、太多顆則未必適用，主要視個案狀況而定。

健保署統計，台北馬偕醫院、台北榮總執行子宮肌瘤切除術，經腹膜傳統手術占三十三．五％、二十．七％。

台灣婦癌醫學會秘書長、馬偕醫院婦產科部醫師張志隆建議，微創手術傷口小，通常適用小肌瘤，若大到七至十公分，則須先在裡頭用絞肉機之類工具攪散再取出，儘管子宮肌瘤惡性率低，但曾有肌瘤內含惡性癌細胞，攪散過程汁液四濺增加罹癌風險，現已改為將取下肌瘤放入一個袋中，再從小傷口拉出，但更費時。

傷口小更費時 不一定能清除乾淨

張志隆指出，有些個案有十幾顆甚至百顆肌瘤，微創手術可能受視野侷限而拿不乾淨。傳統手術則可用手摸，深處肌瘤也較可一併處理，避免沒發現的小肌瘤長成大肌瘤，須再次動刀。

中華民國婦癌醫學會常務理事、台北榮總婦女醫學部主任王鵬惠則說明，若子宮肌瘤發生在內膜腔，通常會經陰道採取傳統手術，但在其他部位則要改以經腹膜手術，可分傳統手術與微創手術，療效差不多，往往會告知患者，由病人自行選擇。

王鵬惠指出，微創與傳統手術各有優缺點，若子宮肌瘤很多顆，透過傳統手術直接打開腹部，醫師用手摸檢查有無看不見的肌瘤，較可一併清除。

但他也提及，患者若年僅二、三十歲，可能五十歲還會再長出肌瘤，仍有再次手術機會，或許先採微創手術較適合，至少傷口小、恢復快，並降低沾黏風險。但也因微創傷口小，肌瘤取出過程較複雜，手術時間會較長。

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