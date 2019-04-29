自費醫療問題多 政府應提供差異資訊

2019-04-29

〔記者林惠琴／台北報導〕微創手術已成不少民眾治療選擇，衛福部健保署大動作清查發現醫院一面向民眾收取達文西手術自費、一面以腹腔鏡手術向健保申報給付，有「兩頭賺」之嫌。醫改會指出，近年接獲民眾反映自費醫療問題增加，建議政府提供如何選擇手術、健保給付內容等資訊，讓民眾參考。

涉兩頭賺醫院 本週展開第二波自清

健保署長李伯璋表示，目前第一階段給醫院自清的機會，台北醫學大學附設醫院已繳回一億兩千萬元，委託北醫附醫經營的雙和醫院也繳回兩千八百萬元，但有些醫院尚未動作，本週將展開第二波自清階段，若仍有疑義，會依特管辦法審查，應該下週有新進度。

醫改會副執行長朱顯光指出，近年接獲不少民眾反映自費醫療問題，有些醫師極力推廣達文西手術，若患者決定採用健保給付的腹腔鏡手術或傳統手術，醫師便稱健保給付東西不好，或是審查時間會很久，急著手術還是自己花錢，或是請病人另請高明。

朱顯光說明，民眾對選擇什麼手術最恰當，以及健保給付規定，通常並不清楚。他建議健保署邀集醫學會或專家，製作自費或健保給付項目的差異資訊，且要用病人找得到、看得懂的方式，協助患者聰明就醫，並避免後續衍生併發症或其他問題，而診療、住院的費用由健保買單。

醫師：勿將微創手術神化或污名化

台北榮總婦女醫學部主任王鵬惠指出，傳統手術或微創手術均只是方法，不要將微創手術太神化，也不要污名化，醫師應就個案病情，以及自己對各種手術的經驗值提供患者參考，醫病雙方再決定最適合的治療方式。

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