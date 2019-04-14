防境外勢力干擾 公投廣告將禁中資

2019-04-14

政院推動修訂公投法

〔記者李欣芳／台北報導〕中國頻頻對台灣發動假訊息戰，為防止中國等境外勢力介入台灣，行政院推動修訂公投法，將明定禁止中國、香港、澳門及外國等境外資金資助台灣的公投案宣傳廣告，港、澳、中國及外國等境外資金也不得委託刊播台灣的公投宣傳廣告，以避免中國等境外勢力干擾或傷害台灣民主、危及社會秩序。

也不得委託刊播 週四院會可望通過

這項由中選會提報的修法，可望在本週四行政院院會通過。由於去年底有十個公投案綁大選，公投提案增多，行政院在十一日院會甫通過公投法修法，增訂公投案須檢附身分證影本以防止死人連署等弊端，政院這次再推公投法修法，主要是為防止中資等境外勢力企圖影響台灣的公投案。

政院近期也將拍板因應假訊息的第二波修法，規範包括來自中國等境外及境內網路假訊息散播，可望先敲定「刑法」與「陸海空軍刑法」兩法案的修正提報行政院院會通過，目前規劃修正「刑法」第三一三條妨害信用罪，明定透過網路散佈不實資訊，得加重其刑。

據悉，政院版的「公民投票法修正草案」也將要求公投宣傳廣告的資訊必須揭露，出資者要載明，相關資訊應公開，公投廣告禁止港、澳、中國及外國等境外資金資助，並擬增訂禁止中資及港澳資金或外資直接或間接在台灣刊播公投廣告。

中選會代理主委陳朝建表示，這次公投法新修正，是參酌內政部通過的「公職人員選舉罷免法」與「總統副總統選舉罷免法」兩法的修正（指禁中資刊播台灣競選廣告），因此，就公投廣告也做相同的規範。

防止中國刻意干擾台灣的民主公投

政院官員說，政院要修訂公投法禁止中資等境外資金刊登台灣公投廣告，主要是為防止中國刻意干擾台灣的民主公投等機制。

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