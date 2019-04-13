本土女科學家 朱崇惠征服太空

2019-04-13

福七計畫主持人 見證台灣衛星發展

記者簡惠茹／專訪

福衛七號計畫主持人朱崇惠，不僅是目前台灣衛星計畫中唯一的女性主持人，更是當初太空中心展開福衛系列衛星計畫後，首批派往美國長期受訓的唯一女科學家。從一名小工程師到主持大型計畫，朱崇惠見證了台灣衛星發展歷程，她說，很希望透過這些衛星，讓世界看到台灣。

五十一歲的朱崇惠從台大大氣系畢業後，到美國讀碩士，回國後因緣際會進到國家太空中心工作，成為太空中心為福衛系列計畫，首批派往美國受訓的太空種子科學家。

26歲闖進男性天下 沒時間害怕

當時年僅二十六歲的朱崇惠，對於衛星一無所知，闖進當時幾乎都是男性科學家主宰的太空領域，回想在美國受訓的日子，朱崇惠說，太多東西要學了，根本沒時間害怕，遇到問題就是不斷想辦法解決。

從福衛一號擔任小工程師的歷練，再到福七的計畫主持人，朱崇惠證明女力也可征服太空。剛踏進太空領域的時候，朱崇惠常常被問起：「妳來這裡做什麼？」年紀輕輕的她，心裡難免覺得不舒服，不知道這樣詢問的背後是對她專業的質疑，抑或是來自於性別刻板印象？不過後來隨著專業能力的展現，就再也沒聽過這樣的問句。

對於成為太空科學家，朱崇惠說，太空的工作要相當「耐煩」，大家可能看到太空工作很炫很酷的一面，但是衛星能順利發射升空，背後是無數扎實的基本功，從數學、物理的基本運算，再到日常工作的繁瑣，每天都在寫程式抓錯誤，最後才有那煙火般的瞬間和成就感。

朱崇惠表示，很慶幸自己是台灣培育出來的科學家，經由太空中心的培訓計畫，她才有機會踏入太空領域，了解衛星和運作的原理 ，從第一線工程師開始，累積自己的經驗和知識。

盼世界看見台灣的太空實力

福七即將啟程，她說，這是結合台灣各團隊、超過八十個人日夜不懈的力量，還要不斷與國外團隊溝通協調才能完成，希望以後能開發更多、更好的台灣衛星，讓世界看到台灣，也看見台灣的太空實力。

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