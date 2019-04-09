教團︰應從招生源頭管理

2019-04-09

〔記者吳柏軒、陳心瑜／綜合報導〕新南向學子來台就讀，卻遭不肖仲介、企業當廉價「學工」，違法學校也將其視為學費提款機，去年多起投訴爆料後，教育部決定嚴加管制，教團認為是亡羊補牢，確有幫助導正亂象，但提醒仍應從招生源頭管理，如確定外籍生的財力、學歷及語言能力，才不用後頭收拾。

全國私校工會理事長尤榮輝先前多次接獲大專校院外籍生淪學工、黑工投訴，如今看待教育部措施，直言是亡羊補牢。他表示，教部從實習合約、工讀合約等，確實可以導正現今亂象，從契約中可釐清學生來台到底是受教育，還是假留學真打工，盼官方此舉嚇阻歪風。

尤榮輝說，重點在學校刻意規避或混用法規，將實習跟工讀混在一起，強逼學生每週工作四十小時，淪為全職工人，且實習場域跟學習無關，未來將持續關注。也提醒教育部，應從各校招生源頭做起，控管外籍生來台應檢附財力證明、學歷證明，以及語言能力證明等，讓真正合格者才能來台留學。

校方︰盼體諒產學合作難處

醒吾科技大學則認為，教育部應該站在協助學校辦好新南向專班的立場，而不是為了防堵仲介違法，對學校設下大量的考核要求，希望教育部體諒學校開發企業合作的難處。

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