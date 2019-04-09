杜絕外籍學工 強制學校繳實習合約

2019-04-09

教部亡羊補牢 一切按照課程來 防堵仲介收費

〔記者吳柏軒、鄭名翔、陳心瑜／綜合報導〕去年起大專校院連環爆出新南向外籍生淪學工、黑工事件，教育部為阻斷仲介或學校在中間搞鬼，要求各校繳交學生的實習及工讀合約，強調專班一切回歸「課程專業」。

政府推動新南向政策，教育部在一○六年推大專校院辦相關的產學合作國際專班，招收外籍生來台就讀。但去年起陸續爆發康寧大學的斯里蘭卡生淪屠宰工、育達科技大學的菲律賓生變成黑工；東南科技大學的產學國際專班，甚至宣導「學工比外勞好用」，亂象橫生，重創台灣高教形象。

教育部次長劉孟奇分析，學校少子化缺生源，加上企業缺工，在外勞管制限額下，歪腦筋動到新南向學生身上。但國際產學專班是希望培育外籍生成為「中階幹部」，才會在實習學分上給予最寬權限，幫助外生累積在台工作經驗，增加評點而留台，卻遭濫用，已鎖定關鍵問題做檢討。

劉孟奇坦言，前陣子走訪九間學校，察覺諸多問題，如要學生簽保密條款、強制扣薪扣繳、仲介介入等。教部因此三月底起發函各校，全面提交所有學生的「實習合約」、「工讀合約」、「薪資帳戶影本」等，禁止長實習工時、禁一簽多年的工作，更要杜絕違法仲介從學生薪酬扣薪的情形，阻斷不該存在的產業鏈。

「一切都要按照課程來！」劉孟奇更強調，外籍生來台就是念書，學習一技之長，各校須提交專班的課程架構與大綱，也同步把學校的外籍生華語文能力測驗、專業技術士證照等通過率，列為考核依據。在招生時，也強制要使用該國官方語言。

違規扣減補助 禁止境外招生

劉孟奇強調，任何違規、違法，將依情節輕重懲處，可禁止學校所有境外招生，扣減獎補助款等，最嚴重還可列為專案輔導學校，追究相關人員失職。至於一般大學，境外生的實習也需控管，超過九學分實習，也要提報相關工作合約等檢核，避免違規情事。

育達回應，目前參加校外打工及實習的外籍學生共二九五人，以媒合至學校合作廠商為主，校方另聘請五名外籍輔導老師偕同導師全面訪視工作環境及工時，控制在每週工讀、實習時數各不逾廿小時的標準，相關的合約內容及工作時數都完成調查，上週已回報教育部。

教育部防堵外籍生黑工措施

大專校院產學專班違法樣態

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