六輕氣爆 管線腐蝕「惹火」／勞動部認定廠方輕忽職安管理 將增加複查密度

〔記者李雅雯、張慧雯／台北報導〕台塑麥寮工業園區內台化芳香烴三廠七日發生氣爆，勞動部職業安全衛生署前往現場勘查，初步調查主因是液化石油氣（Liquefied Petroleum Gas, LPG）管線因腐蝕穿孔而洩漏引發大火。勞動部直指，腐蝕穿孔管線位於廠區高處，不容易詳實檢查，廠方檢查有疏漏而釀禍，相關製程區勒令停工中。
腐蝕穿孔管線已使用12年
勞動部中區職業安全衛生中心主任朱金龍說明，引起事故的腐蝕穿孔管線是該廠落成時所鋪設，使用時間逾十年；麥寮因為近海，管線維護得要注意鹽分、海風帶來的腐蝕。勞動部表示，這次災害發生在製程操作中，顯見其輕忽職業安全衛生管理，未來將派員加強檢查並增加複查密度。
根據台化資料，芳香烴三廠在二○○七年二月建廠完工、同年五月開始量產，推估該段腐蝕穿孔管線使用已有十二年。
台塑麥寮工業園區在二○一○到二○一一年期間，接連發生九起火災、高溫冒煙、爆炸災害，台塑在社會輿論壓力下，開始採取管線汰舊換新措施。台塑麥寮管理部表示，六輕管線已斥資一四六億元要全面更換，幾乎都已完成，只剩下少部分廠房位於製程內的管線尚未替換，此次爆炸的管線就是尚未更替的管線，會加速更替速度。
台化粗估停工影響月營收10億
台化昨公告，粗估影響月營收約十億元，盼在安全無虞下盡速復車；法人預估這場工安意外影響每股稅後盈餘（EPS）約○．七元。台化表示，ARO-3廠主要產品為苯及對二甲苯，苯供自用，且苯乙烯廠及苯酚廠安排定檢中，對營收並無影響；至於對二甲苯除自用外尚有外售，估計影響銷售量約三萬噸，影響月營業額十億元。
麥寮園區近10年爆炸、火災17起
根據「六輕公安網」大事記資料，台塑麥寮工業園區二○一○年開始到前天，爆炸、火災狀況共計十七起，包括二○一二年九月，南亞公司海豐廠污染源設備熱交換器出口端管線法蘭氣體（乙烯及甲烷混合氣體）洩漏釀火災，竄出火焰高度廿公尺，幸無人傷亡；二○一四年三月，台塑石化煉油二廠第一套重油加氫脫硫單元流量計導壓管法蘭氣體洩漏導致火警，二名工人輕度灼傷；同年五月，因為設備老舊不堪負荷，台塑公司氯乙烯廠氣爆。
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