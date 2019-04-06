普悠瑪案擴大懲處 傳司機首入列

2019-04-06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵普悠瑪事故後，陸續發現ＡＴＰ遠端監控系統線路未接、主風泵內空冷除濕機與油冷卻器遍布羽毛、泥土，濾心未曾更換過等情況。台鐵認為製造商日本車輛公司，及第三方獨立認證機關英國勞氏驗船協會有疏失，將向兩公司究責。

另外，交通部長林佳龍今年二月要求交通部、台鐵局再啟動「事故責任調查」，三月二十二日會議確認擴大懲處，除三位前局長范植谷、周永暉、鹿潔身懲處加重外，司機員也將納入懲處名單中。

系統缺失 台鐵將向日車、英商究責

台鐵局機務處長宋鴻康表示，日本車輛提供的維修保養手冊，許多相同物品但用詞不同，像是主風泵、風泵，中空絲膜除濕器、中間冷卻器，濾清器、濾網等，都是相同物品，但在不同地方名詞不同，導致對維修、保養解讀不同。普悠瑪事故發生之前，司機員、檢查員對話就講到空氣壓縮機、主風泵，傳來傳去甚至變成空調等。

而英國勞氏驗船協會負責進行IV&V認證，未製作驗收項目表供台鐵人員檢驗，像ＡＴＰ遠端監控系統，未與台鐵行車調度中心的無線電話系統連線，也沒有特別檢查。

目前普悠瑪號還有三億元履約保證金扣在台鐵，宋鴻康表示，將發文給日車及勞氏提出究責，若對方承認缺失，會與交通部、律師討論決定求償金額，不承認則走法律程序。

普悠瑪事故後交通部、台鐵局對范植谷、周永暉各記過一次、鹿潔身記大過一次，包括台鐵局副局長等十七位督導長官，總計有四人遭記大過。

但罹難者家屬、立法委員不滿意，林佳龍要求再啟動「事故責任調查」，第一次報告，責任追究跟原本相同，林佳龍要求重做；三月下旬第二次會議後，定調對三位前局長加重懲處，尤其歷經招標、採購的范植谷，至少要記一大過以上。

交通部政次王國材表示，這次主要針對普悠瑪採購ＡＴＰ沒連線、ＡＴＰ遠端監視系統建置功能不彰，加強相關人員責任，但都未定案。

去年1021普悠瑪事故，造成重大傷亡。（資料照）

普悠瑪事故後發現許多缺失 台鐵將向日車、英國勞氏究責。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

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