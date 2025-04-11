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    拖斷海纜「宏泰58號」中國船長起訴 管碧玲：全面監管中資船舶

    南檢起訴拖斷台澎海纜中國籍船長，管碧玲（右二）表示，將全面監管中資背景船舶。（取自管碧玲臉書粉專）

    南檢起訴拖斷台澎海纜中國籍船長，管碧玲（右二）表示，將全面監管中資背景船舶。（取自管碧玲臉書粉專）

    2025/04/11 16:22

    〔記者洪定宏／高雄報導〕中資背景的多哥籍「宏泰58號」貨輪，2月下旬涉拖斷台澎第3海纜，台南地檢署今依電信管理法起訴中國籍王姓船長，另7名船員不起訴，將遣送出境。海委會主委管碧玲強調，海巡署將積極與相關單位全面監管中資背景船舶，「捍衛海底電纜，守護國家安全」。

    管碧玲指出，「宏泰58號」事件，凸顯台灣面對海底電纜安全的脆弱性。過去，海纜在成熟備援系統後，曾一度從國家關鍵基礎設施中解編，導致海巡取締程序遇到困難，導致發生「順興39號」事件，震動社會輿情。

    在此之後，政府再度將海底電纜納回關鍵基礎設施的保護清單，明確議定跨部會的國安處理程序，讓海巡的執法與取締更加順暢。管碧玲強調，海底電纜是「台灣的數位生命線」，絕不容許任何勢力以「意外」之名，行傷害台灣主權之實。

    不過，管碧玲提醒，海巡於2022年4月26日查扣非法盜採海砂的抽砂船「華益9號」沒入案，法院將於4月15日宣判，這起案件纏訟3年，司法程序冗長，且未獲得二審法官支持，經過修法，才得以發回更審，曾經嚴重影響海巡執法效能與士氣，期待法院支持執法，表達台灣「堅決捍衛主權的決心！」

    管碧玲強調，中資背景船隻屢屢造成安全疑慮，海巡署絕不會掉以輕心，已經強化重點海域的監控和執法措施，將積極與相關單位合作，「加強對中資背景船舶的全面監管」，防堵類似事件再次發生。

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