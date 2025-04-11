簡舒培質問哪個國家要消滅中華民國 蔣萬安：民進黨跟共產黨

台北市長蔣萬安強硬回應簡舒培。（記者田裕華攝）

2025/04/11 16:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安今天（11日）赴議會施政報告及答詢，民進黨市議員簡舒培質詢批評，國民黨主席朱立倫昨晚號召在野縣市，結論之一竟是要開放中客來台，但這與關稅根本無關。她也質問蔣萬安，現在到底是哪個國家要消滅中華民國？蔣萬安被問到動怒，與簡舒培唇槍舌劍，「要消滅中華民國的是民進黨跟共產黨」。

簡舒培說，蔣萬安為市府關稅應對政策挨批向議員大聲抗議，但4月4日當天他汙衊中央都沒做事，也應該跟行政院等機關道歉。蔣萬安反問，請問議員對總統說「台灣還有音樂」、副總統還在吃潤餅，要不要評評理？

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簡舒培批評，遺憾蔣萬安只會胡說八道，昨天國民黨會議最重要的兩項結論，一個是開放中客，一個是普發萬；蔣萬安認同這些論點，為何沒有寫在施政報告當中？

她接著說，台北市民普發1萬元要246億元，而新版財劃法上路後台北市恰好可分配400多億元，市府願意拿出來嗎？

蔣萬安說，財劃法尚未施行，也未承諾由地方財源支應；現在對於中小企業、勞工，中央一年有3兆元國稅，去年也超徵5000多億元，卻不拿出來？

簡舒培接著指出，國民黨說要開放中客，但關稅衝擊不會因為中客來台就有改善，目前也沒有其他國家應對關稅提出此政策，國民黨不要亂扯，面對關稅問題還把期待放在中國。

蔣萬安說，會議提出的方案都是因應高關稅，開放觀光客當然是其中一環。

簡舒培說，過去她曾在議會質詢問蔣萬安「哪個國家要消滅中華民國」？當時蔣萬安答不出來，近期這段影片也被拿出來批評。蔣萬安說，要消滅中華民國的是民進黨跟共產黨，內政部長劉世芳還曾喊要賴清德成為「台灣國的主人」，此外，共諜就在民進黨新北市黨部。

雙方你一言我一語，簡舒培持續逼問哪個「國家」要消滅中華民國？蔣萬安也不斷重複回「民進黨跟共產黨」。

最後，簡舒培拋出，蔣萬安是否認同北一女國文老師區桂芝批評賴清德的言論？蔣萬安強調捍衛所有言論自由，更反批民進黨先前發文挺戒嚴現在也沒道歉，嘴上說反共卻自己養共諜，「妳一句都不敢講」。

民進黨台北市議員簡舒培批評蔣萬安汙衊中央都沒做事，應該跟行政院等機關道歉。（記者田裕華攝）

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