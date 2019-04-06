越南芽莊首發團 起飛前4小時取消

2019-04-06

旅行社推稱飛機還在越南 總計302人行程泡湯

〔記者蔡淑媛／台中報導〕超瞎！原本開開心心要利用清明連假前往有小馬爾地夫之稱的越南「芽莊」旅遊，沒想到四月三日首航直飛團在飛機出發前四小時，被旅行社以「飛機還在越南」為由通知行程取消，共三○二人旅遊泡湯，但其實當天仍有旅行團出發。

太瞎了 依規定須加倍退團費

交通部觀光局表示，初步了解，承攬越捷航線包機之一的京稜旅行社，因資金調度問題影響當地接待行程，臨時通知旅客取消行程，而中天旅行社可能透過京稜合作，連帶受影響，估計含首航及接下來由京稜承接的旅客，共三○二人受影響，依法規，業者當天才通知取消行程，除須退回旅客團費，還要加賠一倍團費，每人四萬多元。

越南芽莊為近年熱門觀光景點，湛藍海水、綿延七公里銀白沙灘，吸引遊客划船、潛水，漁港更有美味海鮮。台中葉先生一家四口與兩位好友，六人開心參加由中天旅行社招攬的「夢幻芽莊四天三夜之旅」，行程有包船出海、氣墊水上樂園，還有參觀望夫崖、五指山、安南文化村等，並能大享離島海鮮餐、越式ＢＢＱ等。

沒想到飛機起飛前五小時，竟接到旅行社通知飛機還在越南，旅客沒飛機可坐，因此行程取消，葉太太直呼：「實在有夠瞎！」為了這趟旅行，一家人都提前請假一天要出遊，結果行程取消，大人小孩都非常失望！

葉太太表示，據了解，同團有二十五人的假期泡湯，旅行社當天只回應會先退還團費二萬多元，並詢問匯費帳戶退款，相關賠償則說再討論，但至今未收到退款！

記者致電中天旅行社及承攬人員留給旅客的手機，電話均無人接聽。

台中市消保室主任康馨壬表示，建議遊客應保留旅行社的旅遊資料，包括文宣、契約書、出發時間、雙方通話紀錄包括LINE、簡訊等，除了向旅行社求償，也可向市府消保官及交通部觀光局申訴，保障權益。

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