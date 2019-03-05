清明分流 3月30日、31日國道連假單一費率7折

2019-03-05

〔記者陳宜加／台北報導〕今年清明連假為四月四日至七日共四天，高公局昨宣布，清明連假前一個週末（三月卅日與卅一日），國道全線將採取連假期間單一費率再打七折收費，與平日一般費率價差甚大，盼吸引用路人提前掃墓，分散車潮。另外，收假日也將延續試辦上午零至十時暫停收費。

省不少！ 高公局盼用路人提前掃墓

高公局說明，近年清明連假前一週末均提供優惠，但過去是採一般日通行費率打七或八折。一般日費率為廿公里免費、兩百公里內每公里一．二元、逾兩百公里○．九元；連假單一費率則為每公里○．九元、無廿公里免費。

以北高總里程數估算，一般日費率打八折為每公里○．九六元、總價二九五元，打七折則為○．八四元、總價二六三元；以連假單一費率打七折為○．六三元，總價僅二一五元。

此外，三月卅一日下午兩點至九點，國五宜蘭地區各交流道北向採高乘載管制，四月四日至六日部分路段採高乘載及匝道封閉等管制措施。另外，清明連假國道全線每天零至五時暫停收費，四月七日收假日也將延續試辦延長五至十時暫停收費。

高公局昨也公布二二八連假「交通成績單」，統計全國道時速低於四十公里的嚴重壅塞比率，較前年減少二十一％，疏導措施見效。至於收假日試辦零至十時免收費措施，北返車流量較前年增五％，連假第三天下半天最尖峰時段車流量則均減少。

清明疏運表格

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