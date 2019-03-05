黎明自辦重劃涉牟利300億 起訴楊文欣等14人

2019-03-05

〔記者楊政郡、歐素美、張菁雅／台中報導〕前立委楊文欣等長億集團人員，為了掌控黎明自辦重劃主導權及龐大利益，涉嫌以虛增人頭地主，虛增拆遷補償及公共工程經費達十二億餘元，不法獲得抵費地一萬二千餘坪；被告等支出成本約六十九億元，分到抵費地達七萬五千坪，依當地平均市價每坪五十萬元，被告等獲得合法及不法利益高達三百億元，且嚴重侵害二千多名地主利益。台中地檢署偵結，依背信、偽造文書、違反商業會計法等起訴楊文欣等十四人。

楊天生父子引進資金 主導重劃會

起訴書指出，台中市黎明自辦重劃緊鄰台中市七期重劃區，二○○五年由富有公司承辦，同年林世民（富有公司創辦人）找到長億集團楊天生（已簽結）、楊文欣父子商議，引進長億集團資金、人力一起賺錢，並由楊文欣、富有公司董事長傅宗道及林世民、允久營造董事長紀玉枝成立經營決策會成員，主導整個重劃會。

他們先以虛增人頭地主方式，購入兩筆土地，登記在四百八十六名人頭地主名下，每人持有約一張A4紙張大小土地。再購入一筆登記在準備參選重劃會理事的名下（每人僅持有三十五．九二平方公尺，參選理事最低門檻），重劃會總計十三位理事、三位監事，楊文欣等人利用上述虛增人頭地主手法，順利取得七名理事及三名監事，全面掌控重劃會。

接著，被告虛增拆遷補償費二億三千多萬、公共工程費十億四千多萬元，讓富有公司不法分配到抵費地增加一萬二千二百九十一坪。

台中地檢署偵結起訴者包括：楊文欣、傅宗道、林世民、紀玉枝、富有開發處長連翊汎（林世民同居人）、黃文毅（長億董事長兼總經理）、吳和洺（富有執行長）、蔡瑋綝（長億及富有前法務）、陳永裕（富有前開發部經理）、蔡明隆（長億會計部副理等）、栗志中（朝陽人壽前董事長）、張秀英（富有會計）、黃國忠（前長億副總經理）、吳文森（黎明重劃會工程採購及發包業務）。

楊文欣在庭上坦承是富有決策會成員，否認這種行為有犯罪。記者昨無法取得他及黎明重劃會的回應。林世民僅表示會向法院說明。

重劃地多已分配 待判決再研議

台中市地政局則指出，黎明自辦重劃區內超過九成土地已完成點交作業，登記有絕對效力。後續判決如有影響重劃地主權益，市府將研議適當處理方式，必要時會向內政部請示處理程序。

黎明自辦重劃區小檔案

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