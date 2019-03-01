國五今車流量最大 南下北上都會塞

2019-03-01

〔記者鄭瑋奇、林敬倫／綜合報導〕二二八連續假期今邁入第二天，昨日東、西部國道南下雖有實施高乘載管制，但從上午六點起，國道一號楊梅─新竹系統、彰化系統─彰化、國三三鶯─關西服務區、快官─霧峰、田寮─燕巢系統、國五南港系統至頭城等路段仍相當壅塞，車輛時速幾乎都在四十公里以下，更不時出現紫爆（時速低於二十公里）情況；交通部高速公路局表示，今日白天仍有六處重點易壅塞路段，提醒民眾注意。

以往國五實施南下高乘載，南港系統─坪林車速大致可維持四十公里以上，不過昨日坪林─頭城車速多在四十公里以下。上午六點就開始出現回堵，主線最長從雪隧北口回堵約七公里。

高公局預估，今天可能是國五四天連假中，總車流量最多的一天，南下、北上都會壅塞。蘇花改部分，南下從昨清晨五點開始回堵，蘇花改蘇澳入口最長回堵一．五公里；公路總局預估，今天車流量應會減少，明天才會有北返車潮湧現。

高公局預估今日國道全線車流與首日相同，會達一一八百萬車公里，是年平均日的一．三六倍，上午國道重點壅塞路段，包含國一南下楊梅─新竹系統、彰化系統─埔鹽系統、國三南下三鶯─關西、茄苳─西濱、烏日─霧峰等；國五南港系統─坪林則預估上午七點至下午三點都有壅塞情況，建議南下民眾儘量下午時段出發，可避開塞車時間。

高乘載管制措施方面，今日上午七點至中午十二點僅國五實施；另外，今日全天仍封閉國一平鎮系統、埔鹽系統南下路口。

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