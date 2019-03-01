「不來真的會後悔！」連假首日 台灣燈會爆167萬人潮

2019-03-01

〔記者羅欣貞、李立法、陳彥廷／屏東報導〕昨天二二八連假首日，台灣燈會單日人潮破紀錄，達一百六十七萬人次，比屏東縣的人口還高出二倍多，開展十天，累計入園人次已逾八百三十六萬。爆量人潮嚴重考驗交通，八百輛接駁車應接不暇。不少人「一去再去」，有在地人開心表示：「這次燈會不一樣，很美、很驕傲！」

台灣燈會三十週年在屏東舉行，這是屏東首次主辦燈會，原來不被看好，最後卻贏得極佳口碑，海邊的舞台和燈區創新、國際化，又不失在地特色，各地遊客都覺得，「不來真的會後悔」。

有知名的菲律賓部落客受邀參觀台灣燈會，看到開幕式璀璨的煙火水舞演出 ，讚嘆主辦單位不計血本，而印上花布圖樣的客家花燈看起來就像漂浮在空中，更讓她大呼「好魔幻」。部落客還十分內行提醒，跟台北相較，屏東水果價格超便宜，遊客看完花燈，不要忘了買些屏東水果。

這次燈會到底夯什麼？首先燈會在大鵬灣燈區設置二十個特色燈區、一百八十四個主題燈、六百個競賽花燈，結合全台最大潟湖與海洋灣域，遼闊的景觀加上燈光、音樂，呈現突破傳統的光藝術。

主燈「巨鮪來富」跳脫以往生肖年設計，以黑鮪魚乘風躍浪之姿，展現台灣旺盛生命力；引起話題的還有利用三十萬顆蚵殼，打造十五米高的新住民藝術主燈「你容我融」海之女神，象徵新住民堅毅特質。

南島原鄉燈區的生命樹，則以南島民族間具有共同生命經驗的構樹為發想，十五米高的主燈如同電影阿凡達裡面的生命樹，垂掛串燈一層層向上亮起，拍起照來宛如身在仙境。由國內外藝術家合作的「藝術燈區」，已有三件作品今年八月將應邀前往丹麥哥本哈根燈節展出。

國家地理雜誌團隊駐地拍攝

屏東縣長潘孟安認為，表演節目安排花費心思，也是吸睛重要因素，燈會邀請法國水上烏托邦劇團演出「海洋歌劇」，精緻有創意，全台首度展演的「Intel Drone Light Show英特爾無人機燈光秀」，三百架無人機在夜空排出黑鮪魚、鵝鑾鼻燈塔及「屏東」、「TAIWAN」等圖樣，最令民眾震撼。

潘孟安傍晚更在Line群組寫著，「台灣燈會在屏東，國家地理雜誌也瘋狂！」潘孟安表示，「團隊駐地屏東拍攝『豐．光．南國』，從文化、產業到燈會， 讓世界再次看到屏東。」

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