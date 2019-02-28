228連假全攻略！台灣燈會越夜越嗨 17樂園推優惠

2019-02-28

〔記者陳彥廷、蕭玗欣／綜合報導〕二○一九台灣燈會將於三月三日晚上閉幕，二二八連假安排多場國內外精彩表演，預估每天都會湧入破百萬人次，屏東縣政府緊急調集八百輛接駁車應戰。行政院長蘇貞昌昨晚前往參觀，呼籲民眾把握時間參觀史上最美燈會，品嚐海鮮、黑珍珠蓮霧等農特產品，感受屏東的熱情。

台灣燈會最大的燈區大鵬灣主燈區，占地達卅八公頃，屏東縣政府採「全接駁」疏運，每天早上九點半於台鐵潮州、林邊火車站啟動接駁。周邊還設有逾一．四萬個停車位的臨時停車場，上午九點四十五分啟動接駁。

原本在高雄小港機場設置的免費接駁路線，二二八連假取消，把接駁車輛調往屏東縣境內，提升潮州及林邊車站的接駁能量。

國道三號南州以南交流道，原則上每天下午兩點管制車輛，建議從崁頂交流道下崁頂停車場，台灣燈會的APP都有即時交通資訊。

燈會必看包括主燈「巨鮪來富」，還有國際燈區十五公尺高的「海之女神」、光耀三十燈區的「光合作用」等，都是打卡熱點。

藝術燈區的三件花燈「恆春風巢」、「屏安時光」、「竹田紀事」，已獲丹麥哥本哈根博物館之邀展出，不看可惜。

水幕主燈秀從下午六點起，每隔半小時表演；INTEL無人機燈光秀今天至三月二日，每晚八點六分表演，三月三日晚上九點三十五分為最終場；法國烏托邦水上劇團，今起三天晚上七點帶來藝文饗宴。

晚上九點另有「每日主秀」，今晚為「滅火器」樂團、明晚為「張三李四」樂團、後天晚上是盧廣仲。三月三日晚上十點三分起，則是媲美國慶煙火的六分鐘閉幕煙火秀。

配合二二八連假，觀光局與全台十七家主題樂園業者合作，提供春遊好康優惠。包括六福村捐發票優惠二九九元、 東勢林場早鳥價一六○元、九族賞櫻優惠六五○元、泰雅度假村生肖屬豬免門票、義大世界兩人同遊每人四九九元、買麗寶樂園全票或學生票，送台中花博門票等。搭乘公共運輸前往，也有多項優惠。詳情可上觀光局官網https://www.taiwan.net.tw/m1.aspx?sNo=0027159 ，或利用廿四小時免付費旅遊諮詢熱線0800011765查詢。

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