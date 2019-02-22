反同看法／批投機取巧 要求落實公投第10案

2019-02-22

〔記者劉力仁／台北報導〕對於同性婚姻爭議，行政院擬定「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」，規避「夫妻」、「配偶」等名稱，反對同婚的幸福盟昨召開記者會，痛批行政院投機取巧、試圖雙面討好，要求應落實公投第十案內容、民法婚姻規定應限定在一男一女的結合。

幸福盟總召游信義表示，七百六十五萬張同意票，是人民意志的展現，明確、清楚的表達看法，認為婚姻定義應限定在一男一女，目前憲法或民法並沒把婚姻這兩個字明確定義清楚，所以藉由這次人民總意志的呈現，呼籲政府應儘速針對民法相關篇章，增訂婚姻的定義應限定在一男一女之結合，以回應人民公投的結果。

籲增訂婚姻定義 限定一男一女

幸福盟質疑，政府所提法案，就法案名稱看來，完全是一種政治操作，政府並非真心回應民意，而是選舉考量的政治操作，投機取巧、試圖雙面討好又暗度陳倉的方式，踐踏民意。誰破壞婚姻價值，就是破壞台灣價值。

游信義痛批，行政院目前做法是落實第七四八號解釋，不是在落實公投結果。但第七四八號解釋已不具任何正當性，因為這次公投第十四案並沒通過，該案立論基礎就是釋字第七四八號解釋，已被人民否決。

對於新施行法號稱要準用民法，游信義說，行政院版本是準用民法的婚姻章嗎？還是準用民法親屬編全部？如是準用全部，這個草案將成另一部民法，問題非常嚴重。

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