鹽水蜂炮不長眼 遊客躲無路

2019-02-20

〔記者王涵平、吳俊鋒／台南報導〕鹽水蜂炮昨晚元宵夜傾巢而出，遊客較前晚增加數倍，沿路可見不少外國遊客，隨著神轎遶境，近二百座炮城施放至今日凌晨，月津港成不夜城，但昨也傳出有多人受傷，其中一外籍女子恐慌症發作送醫治療。

1外籍女恐慌症發作 多人受傷

至截稿為止，鹽水蜂炮有五女四男至救護站就醫，包括一外籍女子因為恐慌症發作轉送衛福部新營醫院治療，其他為眼睛有異物，手腳、脖子等處遭炸傷，所幸無大礙。

原定昨晚六時從武廟出發遶境的神轎，因鹽水大街小巷從下午起就有遊客陸續湧入，武廟神轎移動速度緩慢、延至七時過後才出發，分成五條路線，一開始在武廟附近就有大型炮城施放，有些民眾還是輕裝近觀，在蜂炮亂竄、高空煙火震撼教育下，遊客無奈直呼：「躲到無路。」還有遊客乾脆躲到炮城施放結束，邊逃離現場邊說：「明年見。」

也有全副武裝的民眾直接跟著神轎犁炮，即使衣服被炸到炮痕累累，還是樂在其中，跟著神轎繼續遶境。

台南市長黃偉哲昨晚九點在鹽水國中操場蜂炮集中施放區主持主炮城施放，祝福大家元宵過後，不只新年快樂，更要天天快樂；也安排外賓下場體驗犁蜂炮。

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