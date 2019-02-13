國中生畫難民海報 獲國際首獎

2019-02-13

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市福和國中美術班七年級學生林奕志，參加國際獅子會總會舉辦的「國際和平海報比賽」榮獲世界第一名，獲得五千美元（約十五萬元新台幣）獎金，並受邀三月到美國紐約參加聯合國「世界和平日」活動，國際獅子會總會七月在義大利舉辦年會，總會也指派導演及攝影小組來台採訪他，將於頒獎典禮介紹這位來自台灣的首獎得主。

「國際和平海報比賽」是國際獅子會總會舉辦的世界性繪畫比賽，迄今已有卅一年歷史，每年都由世界各國的獅子會徵選十一歲至十四歲的青少年畫作參賽，經過國際總會評選，林奕志的海報從全世界數萬件參賽作品脫穎而出，非常難得。

林奕志 獲邀出席聯國世界和平日活動

林奕志的美術老師楊麗珠說，林奕志的個性內向、寡言，對繪畫很有天份，再加上勤練不輟，才有今天的成果。這屆海報比賽的主題是「慈善為懷」，林奕志發揮想像力，將和平鴿與象徵和平的標誌、德蕾莎修女、馬拉拉等多位諾貝爾和平獎得主畫入圖中，下方是處於水深火熱、亟待拯救的非洲難民。

楊麗珠表示，林奕志把難民的哀愁困苦表達得很傳神，畫作的線條、明暗色調和質感都表現得很好，繪畫程度超越同齡學生，作品內容寫實，應是獲得評審青睞的主因。

林奕志對於首度參加國際比賽就獲得首獎很開心，他表示，從小就喜歡畫畫，經常在創作過程中忘記時間，很感謝老師鼓勵參賽，希望繼續就讀高中美術班，精進美術創作的技巧與實力，未來也想當美術老師作育英才。

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