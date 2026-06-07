海豚幼體擱淺花蓮岸際 海保救援網即刻救援

花蓮美崙溪口北側沙灘發現1隻擱淺弗氏海豚幼體。（圖由民眾提供）

今天（7日）上午5點35分，海洋保育署透過海洋保育類野生動物救援組織網（MARN）接獲海巡署通報，民眾在花蓮美崙溪口北側沙灘發現1隻鯨豚擱淺。花蓮商港安檢所人員、黑潮海洋文教基金會及本署海洋保育巡查員隨即抵達現場，經確認為活體海豚後，立即進行扶正、保濕等緊急處置。

經黑潮海洋文教基金會余欣怡博士初步辨識，該個體為弗氏海豚幼體，體長約80公分、體重約30公斤，目前活動力尚佳，有2處達摩鯊咬傷口。考量幼體海豚仍需進一步觀察與照護，救援團隊目前正協調載運車輛、水池及相關設備，規劃移置至收容中心暫置照護，後續將持續監測其健康狀況，並依專家評估結果研擬最適處置方案。

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海洋委員會海洋保育署指出，鯨豚擱淺原因相當複雜，可能與健康狀況、環境變化或天候海況等因素有關，仍須透過後續觀察與檢查進一步釐清。海保署也呼籲民眾，若發現鯨豚、海龜等海洋保育類野生動物擱淺，請立即撥打118海巡服務專線或向地方政府通報，並避免圍觀、觸摸或自行將動物推回海中，讓專業救援團隊能即時提供最適切的協助，共同守護海洋野生動物。

花蓮美崙溪口北側沙灘發現1隻擱淺弗氏海豚幼體。（圖由民眾提供）

有隻弗氏海豚幼體疑因遭達摩鯊攻擊不慎脫離群體，今天清晨被民眾發現擱淺在花蓮美崙溪口沙灘後，救援團隊確認還有生命跡象，已先暫時將牠安置並持續保濕。（圖由海保署提供）

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