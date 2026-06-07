今午後大台北地區防雷陣雨！ 這週滯留鋒面報到雨彈狂炸

下週降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

未來一週天氣不穩定！中央氣象署預報，今天（7日）台灣受到西南風影響，中南部有陣雨發生，但午後大台北平地及北部、宜蘭山區有明顯雷陣雨，明天開始滯留鋒面接近，易有大雨或豪雨發生，特別是週二、週三西南風強度達西南氣流強度，各地降雨最劇烈，週四鋒面稍微南移，雨勢會稍微趨緩，但雨勢是沒有停下來，週五、週六滯留鋒面又會回到台灣附近，降雨又增多。

氣象署預報員曾昭誠表示，今天台灣受到西南風影響，台灣東南方、菲律賓東方海面有高壓，帶來西南風，中南部持續有回波移入，有陣雨發生，北部回波正在減弱，降雨不明顯，但午後大台北平地及北部、宜蘭山區有明顯雷陣雨，其他地區也不定時有降雨；長江流域一帶晚間起會有冷高壓將東北風帶下來，台灣附近有滯留鋒面生成，明天接近台灣。

請繼續往下閱讀...

曾昭誠說，今晚滯留鋒面逐漸生成，西南風增強，今、明天東南部有焚風發生機率，中南部陣雨、雷雨將逐漸明顯，隨著鋒面接近，明天午後雷陣雨也更明顯。明天開始滯留鋒面接近台灣，未來一週台灣各地天氣不穩定，容易有大雨或豪雨發生，特別是週二、週三西南風強度達西南氣流強度，各地降雨最劇烈，北部地區、中部地區有旺盛的對流，有大雨或豪雨發生機會，中南部地區也會有大雨或豪雨發生，特別是尤其嘉義以南山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

曾昭誠說，週四鋒面稍微移動到台灣南方，各地降雨稍稍趨緩，各地降雨持續，只是與前幾天相比比較緩和一些；週五、週六鋒面又會回到台灣區域，降雨又會再次增多，各地都有大雨或豪雨發生機會。

溫度部分，曾昭誠表示，今明2天比較偏向午後雷陣雨的天氣型態，因此白天仍有30度以上，特別是北部、中南部近山區會有近35度左右高溫，週二後受到降雨、雲量增多影響，白天溫度不超過30度，有下雨的時候感受上會比較涼，沒下雨、有太陽時可能會比較悶熱。

未來1週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法