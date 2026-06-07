台中梧棲區長溫國宏三代從警 父逝兒子寫信懷念阿公充滿濃厚祖孫情

溫國宏小兒子溫俊宇錄取警大，特地回苗栗通霄與阿公阿嬤合影，一家三代警察世家。（溫國宏提供）

台中市梧棲區長溫國宏，其父親、他及大兒子與小兒子，三代皆從警，父溫登財日前去世，正就讀警察大學的小兒子溫俊宇，寫信送阿公最後一程，向阿公說「這是一封與你過去對話的信」，字裡行間充滿祖孫情。

溫國宏說，父親溫登財從警40餘年，母親是家管，他中央警官學校正科51期畢，妻蔡秀珍擔任宜寧高中輔導室主任，大兒子溫威凱在台北市政府警察局文山二分局興隆派出所所長，目前就讀中央警察大學法律系研究所；老二女兒溫昱雯，現任曉明女中教師；老三溫俊宇，就讀中央警察大學犯罪防治系矯治組三年級，一家三代都從警。

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小兒子溫俊宇日前寫信給阿公表示，今年夏天與以往不同，阿公2026年5月23日晚間離世，沉默了一段日子，慢慢整理好自己的情緒後，決定把這些回憶寫下來，這是一封與阿公過去對話的信。

溫俊宇說，他出生後1個月阿公剛好退休，他是頭一個自始至終，都沒領教過阿公火爆脾氣的孫子，兒時和阿公外出遊玩，大多時候都是跟阿公到朋友家泡茶，到附近的平交道看火車，還曾看阿公在稻田裡施肥。

溫俊宇寫道，警大懇親會，他見到阿公時，祖孫倆一起哭，他問阿公「我沒讓你失望吧」！ 阿公也哭著說「沒有啦，你辛苦啦」。

溫俊宇表示，小時候，阿公會帶他到去住家附近的派出所旁釣魚，「阿公你知道嗎？那條你曾經陪我著去釣魚跟回家的路，除了道路拓寬及派出所改建外，其餘街景幾乎都沒有改變。唯一的改變是這一次再經過那裡時，不再是去釣魚了，而是送你最後一程」。

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