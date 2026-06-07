交通業海運月薪13.8萬居冠！ 「這行業」每月工時近200小時最血汗

公車客運去年每月總工時達199.7小時居冠，堪稱交通業最血汗。（資料照）

交通部統計去年運輸倉儲業生產與受僱員工概況，去年平均月薪6萬7793元，較上年增加4%，創歷年新高，其中海洋水運業月薪約13.8萬最多，連6年居冠，而航空運輸業平均月薪12.3萬居次，但較前一年增加5.8%，是增幅最多。另外，公車客運每月總工時達199.7小時、加班工時也高達35.7小時，堪稱交通業最血汗。

交通部統計，去年運輸及倉儲業受僱員工，平均每人每月總薪資為6萬7793元，較上年增加2609元（增幅4%），續創歷年新高，且是整體工業及服務業受僱員工平均薪資6萬3383元的1.1倍。

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其中觀察各行業，以海洋水運業13萬8446元最多，連續6年蟬聯第一，其次是航空運輸業12萬3804元，與上年相較，除海洋水運業受非經常性薪資下降影響，減少1054元（減少0.8%），其餘行業總薪資皆增加，並以航空運輸業增加6753元（增幅5.8%）最多。

從近10年薪資來看，交通部表示，運輸及倉儲業每人每月總薪資10年來成長近3成，除2020年受疫情影響略減外，其餘各年皆呈增加趨勢，且自2022年起已連續4年超過6萬元，主要是經常性薪資逐年穩定成長逾千元，加上非經常性薪資水準持續高於2021年的1萬2千元有關，至於各行業中，10年來以海洋水運業成長77.1%最高，倉儲業、公共汽車客運業及航空運輸業也有3成以上增幅。

交通部統計也顯示，去年工業及服務業受僱員工平均每人每月總工時168.9小時，其中運輸及倉儲業總工時169.3小時，較整體工業及服務業多0.4小時。各行業中，以公共汽車客運業總工時199.7小時最長，幾乎比整體平均多出約30小時，加班工時也高達35.7小時，在運輸倉儲業中遙遙領先，且較上年再增加2.8小時，增幅最大，堪稱最血汗。

而遞送服務業則是位居第二，總工時達188小時，加班工時20.9小時也居次；「鐵路及捷運運輸業」加班工時為15.5小時，較上年增加0.6小時，也屬於工時較長的行業之一。

就近10年觀察，交通部指出，僅去年平均每人每月總工時低於170小時，其中加班工時除2020年到2022年受疫情影響低於8.5小時外，其餘各年均在9小時上下。各細行業中，公共汽車客運業各年總工時及加班工時均高於其他細業，另遞送服務業隨宅經濟及電子商務發展，總工時及加班工時增幅最大，汽車貨運業則總工時及加班工時減幅最大。

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